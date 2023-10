Ισραήλ: "Είμαστε σε πόλεμο" δηλώνει ο Νετανιάχου μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς - Τουλάχιστον 100 νεκροί Ισραηλινοί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17:29

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο, ύστερα από την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

"Πολίτες του Ισραήλ, είμαστε σε πόλεμο, όχι σε επιχείρηση, όχι σε κλιμάκωση, σε πόλεμο", ανέφερε ο Ισραηλινός ηγέτης σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του από το αρχηγείο του στρατού στο Τελ ΑΒίβίβ.

"Ο εχθρός θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν φαντάζεται". "Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε".

אנחנו במלחמה.

Αναλυτικά το μήνυμα του Νετανιάχου:

"Πολίτες του Ισραήλ. Είμαστε σε πόλεμο, όχι σε επιχείρηση, όχι σε κλιμάκωση, σε πόλεμο.

Σήμερα το πρωί η Χαμάς εξαπέλυσε μια δολοφονική αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του. Η κατάσταση αυτή εξελίσσεται από νωρίς το πρωί.

"Συγκάλεσα τους επικεφαλής ασφαλείας, πρώτα απ' όλα έδωσα εντολή να καθαρίσουν τους οικισμούς από τους τρομοκράτες που είχαν διεισδύσει - η επιχείρηση αυτή διεξάγεται αυτές τις ώρες.

Ταυτόχρονα, διέταξα εκτεταμένη κινητοποίηση των εφεδρειών και έναν πόλεμο αντιποίνων με δύναμη και έκταση που ο εχθρός δεν είχε γνωρίσει ποτέ.

"Ο εχθρός θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν φαντάζεται. Εν τω μεταξύ, καλώ όλους τους πολίτες του Ισραήλ να υπακούσουν αυστηρά στις οδηγίες του στρατού και στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού.

Βρισκόμαστε σε πόλεμο και θα τον κερδίσουμε".

Αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε σήμερα τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια.

Τουλάχιστον 100 είναι ο μέχρι στιγμής αριθμός των Ισραηλινών νεκρών από την επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το πρωί η παλαιστινιακή Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, μετέδωσε το ισραηλινό δίκτυο N12 NEWS. Παράλληλα, το N12 σημειώνει πως 50 Ισραηλινοί όμηροι κρατούνται από τη Χαμάς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Ο επιχειρησιακός ηγέτης της Χαμάς και ιδρυτής της στρατιωτικής πτέρυγας Κασάμ της οργάνωσης, ο Σαλάχ αλ Αρούρι, δήλωσε ότι η οργάνωση κρατάει αιχμαλώτους αρκετούς Ισραηλινούς ώστε να υποχρεώσει το Ισραήλ να απελευθερώσει όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υγείας ανακοίνωσαν πως οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στοίχισαν τη ζωή σε 198 άτομα.

Στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Χαμάς ανήρτησε βίντεο που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ισραηλινούς αιχμαλώτους να μεταφέρονται στην Γάζα.

Footage has been released by Hamas showing a number of IDF Hostages who were Surrounded at their Base and eventually taken back to Gaza.

Το ισραηλινό δίκτυο Reshet 13 TV News μετέδωσε ότι ένοπλοι κρατούν αιχμαλώτους στην πόλη Οφάκιμ και ότι πέντε ένοπλοι παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην πόλη Σντερότ και σπίτια πυρπολήθηκαν.

Τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν, όπως υποστηρίζουν, πτώματα ισραηλινών στρατιωτών να μεταφέρονται από τους μαχητές της οργάνωσης στη Γάζα και παλαιστίνιους ενόπλους μέσα σε σπίτια Ισραηλινών και άλλους να περιφέρονται σε μια ισραηλινή πόλη μέσα σε τζιπ. Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να διακριβώσει τη γνησιότητα του βίντεο.

Πηγή ασφαλείας είπε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι ενήμερος για τις πληροφορίες περί αιχμαλώτων, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Στη Γάζα οι πολίτες έσπευσαν να προμηθευτούν τα απαραίτητα είδη αναμένοντας ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει ημέρες, ενώ κάποιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και έσπευσαν στα καταφύγια.

Ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης στα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κάνοντας έκκληση προς τους απανταχού Παλαιστίνιους να πολεμήσουν.

"Αυτή είναι η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για τον τερματισμό της τελευταίας κατοχής επί της γης", είπε προσθέτοντας ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες.

Η τελευταία αναζωπύρωση της έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χαμάς ήταν ο πόλεμος των δέκα ημερών το 2021.

Hamas launched an unprecedented attack, firing more than 5,000 rockets from Gaza towards Israeli settlements. At the same time they breached the Gaza separation barrier and started a ground offensive in Israeli occupied territories. Videos show how Palestinian militants breached…

Καθώς οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε όλο το νότιο και κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είναι σε κατάσταση πολέμου, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων ασφαλείας.

Τα ισραηλινά στρατεύματα διεξάγουν χερσαίες μάχες "σε πολλά σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας" κατά των μαχητών που διείσδυσαν "χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτα" διά θαλάσσης και ξηράς, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού.

"Αυτή τη στιγμή, πολεμούμε", δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ρίχαρ Εχτ σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου. "Μαχόμαστε σε συγκεκριμένα σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας…Οι δυνάμεις μας μάχονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος", δήλωσε ενώ ανέφερε, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες, ότι "υπάρχουν απώλειες, φυσικά".

💥🚨Το Ισραήλ δέχεται επίθεση.

Αυτό το Σαμπάτ και την ιερή γιορτή του Σιμχάτ Τορά, το #Ισραήλ αντιμετωπίζει σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις από τη #Γάζα.

Η #Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον ανυποψίαστων αμάχων και #τρομοκράτες διείσδυσαν σε ισραηλινό έδαφος.

Αυτές οι άνανδρες… pic.twitter.com/tO8JveX4gW — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) October 7, 2023

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στη Γάζα και ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση ότι πολλές "δεκάδες από τα μαχητικά αεροσκάφη (του) πλήττουν αυτή στιγμή αριθμό στόχων" της Χαμάς.

Οι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από διάφορες τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας, με την επίθεση να ξεκινά πριν από τις 6.30 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Δύο φορές μέσα στο πρωί, οι σειρήνες ήχησαν έως την Ιερουσαλήμ, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δύο ρουκέτες να αναχαιτίζονται στον ουρανό. Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν εκεί γύρω στις 9 πμ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

IDF: Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις κηρύσσουν κατάσταση συναγερμού για #πόλεμο.

IDF: Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις κηρύσσουν κατάσταση συναγερμού για #πόλεμο.

Την τελευταία ώρα, η τρομοκρατική οργάνωση #Χαμάς είχε ξεκινήσει μια μαζική εκτόξευση ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς ισραηλινό έδαφος και #τρομοκράτες διείσδυσαν στο #Ισραήλ σε διάφορες…

Εκατοντάδες κάτοικοι από το βορειοανατολικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σήμερα το πρωί, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κουβαλώντας κουβέρτες και τρόφιμα εγκατέλειπαν τα σπίτια τους προκειμένου να μετακινηθούν στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωση την έναρξη της επιχείρησης "Κατακλυσμός αλ-Άκσα" στα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς, καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν. "Αυτή η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για να τερματιστεί η τελευταία κατοχή επί γης", δήλωσε, προσθέτοντας ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά περαστικών στην πόλη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων καθώς και ενόπλους πάνω σε τζιπ να κινούνται στην ύπαιθρο.

"Μας είπαν ότι υπάρχουν τρομοκράτες μέσα στο κιμπούτς, μπορούμε να ακούσουμε πυρά", δήλωσε μια νεαρή γυναίκα, ονόματι Ντβιρ, από το Κιμπούτς Μπίρι, στον ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού μέσα από το καταφύγιο της.

Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Η Χαμάς εξαπέλυσε "πόλεμο κατά του κράτους του Ισραήλ"

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε "πόλεμο κατά του κράτους του Ισραήλ", δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, ενώ ομοβροντία ρουκετών εκτοξεύθηκε από το πρωί κατά του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς.

"Η Χαμάς έκανε ένα σοβαρό λάθος σήμερα το πρωί, εξαπολύοντας πόλεμο κατά του κράτους του Ισραήλ", οι Ισραηλινοί στρατιώτες "πολεμούν τον εχθρό σε όλα τα σημεία", δήλωσε ο Γκάλαντ σε ανακοίνωση.

Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και δήλωσε: "Το Ισραήλ θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο".

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του, ο υπουργός έχει εγκρίνει την επιστράτευση εφέδρων.

"Υπάρχουν πολλά θύματα" δηλώνει ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα

"Μια άνευ προηγουμένου διασυνοριακή και πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ από τη Γάζα. Υπάρχουν πολλά θύματα", αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς.

"Αναμένουμε από τους φίλους μας να εκφράσουν την ισχυρή υποστήριξή τους στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον λαό και τα σύνορά του" υπογραμμίζει ο Ισραηλινός πρέσβης.

Επικαλούμενος τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, αναφέρει πως "τρομοκράτες διείσδυσαν από τη θάλασσα, από τον αέρα και από το έδαφος. Περίπου 2.200 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ".

Σημειώνει πως ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι "μέχρι στιγμής έχουν εκτοξευθεί περίπου 2.200 πύραυλοι από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ και ότι οι τρομοκράτες διείσδυσαν στο Ισραήλ μέσω "της θάλασσας, του αέρα και της ξηράς", καθώς και ότι δεκάδες χιλιάδες εφεδρικό προσωπικό θα κινητοποιηθεί λόγω της κατάστασης.

Με τη Χαμάς η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Χαμάς στην επίθεση.

"Είμαστε μέρος αυτής της μάχης, οι μαχητές είναι δίπλα στους αδελφούς τους στις Ταξιαρχίες Κάσαμ μέχρι να επιτευχθεί η νίκη", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισλαμικού Τζιχάντ Αμπού Χάμζα σε ανάρτηση στο Telegram.

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα εξέφρασαν δυσπιστία για τη διείσδυση στο Ισραήλ. "Είναι σαν όνειρο. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, μαχητές μέσα στην κατεχόμενη γη μας;", δήλωσε καταστηματάρχης στη Γάζα. Δεν ήταν σαφές πώς οι επιτιθέμενοι από τη Λωρίδα της Γάζας κατάφεραν να διασχίσουν τα αυστηρά φυλασσόμενα σύνορα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί βίντεο που δείχνει ένα αιωρόπτερο, όπως αναφέρει το γερμανικό πρακτορείο dpa, σημειώνοντας ότι δεν έχει καταστεί δυνατόν να διαπιστωθεί η αυθεντικότητά του.

ΕΕ, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία καταδικάζουν τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ

Την καταδίκη της για τις επιθέσεις στο Ισραήλ εξέφρασε η ευρωπαϊκή ηγεσία. "Καταδικάζουμε σθεναρά τις αδιάκριτες επιθέσεις που εξαπολύθηκαν εναντίον του Ισραήλ και του λαού του σήμερα το πρωί, προκαλώντας τρόμο και βία κατά αθώων πολιτών.

Οι σκέψεις μου είναι με όλα τα θύματα. Η ΕΕ στέκεται αλληλέγγυα με τον ισραηλινό λαό σε αυτή τη φρικτή στιγμή" ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε "απερίφραστα την επίθεση που πραγματοποίησαν οι τρομοκράτες της Χαμάς κατά του Ισραήλ. Είναι η τρομοκρατία στην πιο απεχθή μορφή της. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται έναντι τέτοιων αποτρόπαιων επιθέσεων".

"Αυτή η φρικτή βία πρέπει να σταματήσει αμέσως. Η τρομοκρατία και η βία δεν λύνουν τίποτα" σημείωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ προσθέτοντας ότι "η ΕΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της στο Ισραήλ σε αυτές τις δύσκολες στιγμές".

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα υπογράμμισε : "καταδικάζουμε τον τρόμο και τη βία που ασκείται εναντίον αθώων ανθρώπων. Οι σκέψεις μου είναι με όλους εκείνους που βρίσκονται υπό πυρά, όλους τους πρώτους ανταποκριτές και αυτούς που αμύνονται ενάντια σε αυτές τις βάρβαρες επιθέσεις. Ο τρόμος δεν θα επικρατήσει ποτέ".

Η Γερμανία "καταδικάζει σθεναρά τις τρομοκρατικές επιθέσεις από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ", δήλωσε σήμερα το πρωί η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

Το Ισραήλ "έχει την πλήρη αλληλεγγύη μας" και το "δικαίωμα, με βάση το διεθνές δίκαιο, να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην τρομοκρατία", πρόσθεσε η ίδια σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Από την πλευρά του, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σήμερα ότι η Γαλλία καταδικάζει με τον πλέον σθεναρό τρόπο "τις τρομοκρατικές επιθέσεις που είναι σε εξέλιξη κατά του Ισραήλ και των πολιτών του" και ότι εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με το Ισραήλ.

Η Βρετανία "καταδικάζει απερίφραστα" την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σήμερα κατά του Ισραήλ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.

"Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει απερίφραστα τις τρομερές επιθέσεις της Χαμάς κατά Ισραηλινών αμάχων. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα στηρίζει πάντα το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τον εαυτό του", ανέφερε ο Κλέβερλι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ιταλία "στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτόν του" κατά της "βίαιης επίθεσης που λαμβάνει χώρα στο Ισραήλ", ανέφερε σε ανακοίνωση η ιταλική κυβέρνηση. Η Ρώμη "καταδικάζεται σθεναρά τον τρόμο και βία που είναι σε εξέλιξη κατά αθώων πολιτών".

"Ο τρόμος δεν θα επικρατήσει ποτέ. Στηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του", ανέφερε η ανακοίνωση.

ΥΠΕΞ: "Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ"

Άμεση ήταν η καταδίκη, από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, της σημερινής επίθεσης κατά του Ισραήλ. "Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή εκτόξευση ομοβροντίας ρουκετών από τη Γάζα κατά του Ισραήλ.

Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ και ανησυχεί βαθύτατα από αυτή την απαράδεκτη κλιμάκωση της βίας" τονίζεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Τη σημερινή εκτόξευση ομοβροντίας ρουκετών κατά του Ισραήλ, καταδίκασε και η πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ με ανάρτησή της στο Twitter, διαμηνύοντας ταυτόχρονα: "Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ".

