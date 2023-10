Στην Ιρανή Ναργκίς Μοχαμαντί το Νόμπελ Ειρήνης 2023

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14:34

Η Ιρανή Ναργκίς Μοχαμαντί, υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών στο Ιράν που κρατείται σε φυλακή, βραβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης 2023.

"Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να τιμήσει την Ναργκίς Μοχαμαντί με το Νόμπελ Ειρήνης 2023 για τον αγώνα της κατά της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν και τη μάχη της για να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία για όλους", ανέφερε η επιτροπή.

Η Μοχαμαντί είναι μια από τις σημαντικότερες ακτιβίστριες υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, που μάχεται για τα δικαιώματα των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής.

