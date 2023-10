Η κρίση της Evergrande βάζει δύσκολα στο Πεκίνο, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες των πιστωτών

Καθώς ο όμιλος Evergrande περνούσε από τη μια κρίση στην άλλη τα τελευταία δύο χρόνια, το Πεκίνο απέφυγε να παρέμβει άμεσα για να σώσει έναν από τους θεωρούμενους ως "too big to fail" της χώρας.

Με τον πιο χρεωμένο εργολάβο στον κόσμο να βρίσκεται πλέον στον γκρεμό, αφού οι αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα κατά του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή του, ορισμένοι πιστωτές, επενδυτές και αναλυτές στοιχηματίζουν τώρα ότι οι αρχές θα παρέμβουν για να διαχειριστούν τις συνέπειες.

Μια ακατάστατη κατάρρευση του γίγαντα των ακινήτων θα μπορούσε να διαλύσει την ήδη επικίνδυνη οικονομία, με εκατοντάδες χιλιάδες ημιτελή σπίτια σε όλη τη χώρα και υποχρεώσεις αξίας περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο εντός συνόρων.

Παρά το γεγονός ότι ένας αυξανόμενος αριθμός Κινέζων κατασκευαστών ακινήτων έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους μετά την κρίση ρευστότητας που έπληξε τον κλάδο το 2021, το Πεκίνο δεν έχει παρέμβει άμεσα για να διασώσει καμία εταιρεία μέχρι στιγμής.

Οι προοπτικές του σχεδίου αναδιάρθρωσης του υπεράκτιου χρέους της Evergrande, το κλειδί για την επιβίωσή της, καθώς και οι συνολικές δραστηριότητές της έχουν θολώσει από την ποινική έρευνα για τον ιδρυτή και πρόεδρο Χούι Κα Γιαν.

Η έρευνα υποδηλώνει ότι οι προσπάθειες ανανέωσης του χρέους με επικεφαλής τον Χούι έχουν απορριφθεί από την κεντρική κυβέρνηση, η οποία θα παρέμβει τώρα για να αναλάβει τον έλεγχο και να διαμορφώσει νέα σχέδια, δήλωσε ο Σιν Σουν, ανώτερος λέκτορας Κινεζικών και Ανατολικοασιατικών Επιχειρήσεων στο King's College του Λονδίνου.

"Η (έρευνα για τον Χούι) δείχνει ξεκάθαρα ότι οι Κινέζοι διαμορφωτές πολιτικής δίνουν προτεραιότητα στις πολιτικές εκτιμήσεις έναντι των οικονομικών όσο αφορά την αντιμετώπιση της Evergrande", είπε. "Από πολιτική σκοπιά, η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι η εταιρεία και οι ιδιοκτήτες της θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για την πρόκληση της κρίσης ακινήτων στην Κίνα και θα αντιμετωπίσουν τη δέουσα τιμωρία. Οποιαδήποτε αναδιάρθρωση μπορεί να συμβεί μόνο μετά την ανάληψη αυτής της πολιτικής ευθύνης."

Η Evergrande έχει συμβατικές υποχρεώσεις - πληρωμές που γίνονται προκαταβολικά από αγοραστές κατοικιών - 604 δισεκατομμυρίων γιουάν (83 δισεκατομμύρια δολάρια), που ισοδυναμεί με περίπου 600.000 κατοικίες, σύμφωνα με έκθεση της Gavekal Dragonomics.

Το Πεκίνο έχει θέσει ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση και την παράδοση των σπιτιών, αφού ο πολλαπλασιασμός των ημιτελών διαμερισμάτων σε ολόκληρη τη χώρα πυροδότησε πρωτοφανή συλλογική ανυπακοή τον περασμένο Ιούνιο. "Η προτεραιότητα της κυβέρνησης θα είναι ξεκάθαρα η παράδοση απούλητων και ημιτελών κατοικιών στους αγοραστές κατοικιών", δήλωσε ο Christopher Beddor, αναπληρωτής διευθυντής έρευνας για την Κίνα στην Gavekal Dragonomics, αναφερόμενος στην κατάσταση της Evergrande.

"Δεν χρειάζεστε μια επίσημη εξαγορά από την κυβέρνηση, ή ακόμη και έναν επενδυτή-σωτήρα στο πρόσωπο της SOE, για να αρχίσει η κυβέρνηση να ασκεί τεράστια επιρροή στις αποφάσεις της εταιρείας ή για να γίνει ολόκληρος ο κλάδος πιο κρατικός".

Η Evergrande και η αρχή στέγασης της Κίνας δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας εθνικής εορτής.

Αναδόμηση της Evergrande

Ακόμη και πριν δημοσιοποιηθεί η έρευνα για τον Χούι το σχέδιο αναδιάρθρωσης του χρέους της Evergrande ήταν καλυμμένο από ένα πέπλο μυστηρίου, μετά από την αποκάλυψη ότι δεν ήταν σε θέση να εκδώσει νέο χρέος λόγω έρευνας στην κύρια μονάδα της στην Κίνα. Στα τέλη του περασμένου μήνα, είπε επίσης ότι θα πρέπει να επανεκτιμήσει τους όρους της προτεινόμενης αναδιάρθρωσης καθώς οι πωλήσεις κατοικιών δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες.

Η Gavekal στην έκθεσή της ανέφερε ότι τουλάχιστον, μια τακτική αναδιάρθρωση της Evergrande φαινόταν όλο και πιο δύσκολο να επιτευχθεί. Μια αίτηση εκκαθάρισης που κατατέθηκε κατά της Evergrande έχει προγραμματιστεί για ακρόαση σε δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ στις 30 Οκτωβρίου.

Πρόσωπο κοντά στην Evergrande, το οποίο αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος, είπε ότι η αναδιάρθρωση του χρέους θα καθυστερήσει, αλλά θα μπορούσε να συνεχιστεί με καθοδήγηση από μια επιτροπή διαχείρισης κινδύνου που έχει ορίσει η κυβέρνηση.

Καθώς η κρίση ρευστότητας έπληξε την Evergrande το 2021, μια επιτροπή διαχείρισης κινδύνου συστάθηκε από την εταιρεία τον Δεκέμβριο, η οποία περιλάμβανε στελέχη κρατικών εταιρειών τα οποία κλήθηκαν να βοηθήσουν στην αναδιάρθρωση του χρέους και των περιουσιακών της στοιχείων. Ένας ομολογιούχος της Evergrande, ο οποίος επίσης αρνήθηκε να κατονομαστεί, είπε, ωστόσο, ότι οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης επρόκειτο να εκτροχιαστούν από την έρευνα για τον Χούι και η εταιρεία θα μπορούσε να ρευστοποιηθεί ακόμη και μετά από κρατική παρέμβαση.

Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφήνεια για το πώς θα εξελιχθεί δυνητικά μία από τις μεγαλύτερες ασκήσεις ρευστοποίησης παγκοσμίως και τι θα συμβεί με τους πιστωτές, ειδικά τους υπεράκτιους, καθώς και με τους προμηθευτές και τους αγοραστές κατοικιών που περιμένουν την παράδοση των διαμερισμάτων.

Από τις συνολικές υποχρεώσεις της ύψους 327 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη Ιουνίου, η Evergrande βρισκόταν στη διαδικασία αναζήτησης έγκρισης των πιστωτών για την αναδιάρθρωση υπεράκτιων χρεών ύψους 31,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που περιλαμβάνουν ομόλογα, εξασφαλίσεις και υποχρεώσεις επαναγοράς.

Λόγω του τεράστιου χρέους, της επιδείνωσης των ταμειακών ροών και της κλίμακας των ημιτελών κατοικιών, ορισμένοι αναλυτές αναρωτιούνται εάν η Evergrande έχει πλέον μετατραπεί από "too big to fail" σε "too complicated to exist".

"Η Evergrande είναι αρκετά μεγάλη ώστε η κατάρρευσή της να πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εν μέρει λόγω του μεγέθους, (και) εν μέρει λόγω της διαχείρισης των προσδοκιών", δήλωσε ο Αντόνιο Φάτας, καθηγητής οικονομικών στο INSEAD.

Στην Κίνα, "λόγω του πολιτικού/οικονομικού συστήματος και λόγω της μεγάλης παρεμβατικότητας της κυβέρνησης και των κρατικών επιχειρήσεων… θα υπάρχει πάντα ένα πολιτικό ερώτημα για το πώς να μοιραστούν τις απώλειες που σχετίζονται με γεγονότα όπως αυτό."