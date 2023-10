Νόμπελ Ιατρικής: Η Κ. Κάρικο και ο Ντ. Βάισμαν βραβεύονται για τις εργασίες τους σχετικά με την τεχνολογία RNA

Η Καταλίν Κάρικο και ο Ντρου Βάισμαν βραβεύονται με το Νόμπελ Ιατρικής για τις εργασίες τους σχετικά με την τεχνολογία RNA.

Γεννήθηκε στην Ουγγαρία και ζει στην Πενσιλβάνια. Η βιοχημικός, ερευνήτρια Καταλίν Κάρικο ανέπτυξε τέτοια εμμονή με την τεχνολογία που ονομάζεται αγγελιοφόρος RNA (RNA messenger) που της κόστισε μία καθηγητική θέση σε ένα εξέχον πανεπιστήμιο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ελάχιστοι μπορούσαν να φαντασθούν ότι η μέθοδος αυτή γενετικής θεραπείας και το επίμονο έργο αυτής της βιοχημικού θα έθετε τις βάσεις για την ανάπτυξη των εμβολίων των Pfizer/BionTech και Moderna κατά της Covid-19.

