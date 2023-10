Βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα: Τουρκικά αντίποινα με αεροπορικές επιδρομές κατά κουρδικών στόχων στο Β. Ιράκ

Ένας από τους δράστες της βομβιστικής επίθεσης που σημειώθηκε σήμερα στην Άγκυρα συνδεόταν με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών, αναφέροντας παράλληλα ότι ο τουρκικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων αυτής της κουρδικής οργάνωσης στο βόρειο Ιράκ.

Σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση, δύο τρομοκράτες εξαπέλυσαν βομβιστική επίθεση μπροστά από την πύλη εισόδου της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας του υπουργείου Εσωτερικών στην Άγκυρα σήμερα το πρωί. Ένας από τους δύο επιτιθέμενους ανατινάχθηκε και ο άλλος σκοτώθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, όμως η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, τόνισε νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά.

Στη βραδινή του ανακοίνωση το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι οι δράστες της αποτυχημένης τρομοκρατικής επίθεσης, όπως χαρακτηρίζεται, χρησιμοποίησαν ένα όχημα το οποίο έκλεψαν από έναν πολίτη τον οποίο δολοφόνησαν.

Οι διασυνδέσεις ενός από τους δράστες με το PKK έχουν επιβεβαιωθεί, με το υπουργείο να προσθέτει ότι οι έρευνες για τον άλλο δράστη συνεχίζονται.

Pictures of the site of the attack published by Anadolu Agency #Turkey pic.twitter.com/dPl6a3sihx