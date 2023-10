Τουρκία: Τρομοκρατική επίθεση στο υπουργείο Εσωτερικών στην Άγκυρα - Νεκροί οι 2 δράστες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:46

Συναγερμός στην Άγκυρα καθώς δύο τρομοκράτες έκαναν επίθεση αυτοκτονίας στην είσοδο του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι έγινε επίθεση αυτοκτονίας μπροστά από το κτίριο του υπουργείου από δύο τρομοκράτες. Σύμφωνα με τον υπουργό, ο ένας ανατινάχθηκε με εκρηκτικά ενώ ο άλλος εξουδετερώθηκε.

Η στιγμή της έκρηξης:

Πιο αναλυτικά, ο ΥΠΕΣ, Αλί Γερλίκαγια, ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά στο περιστατικό.

"Δύο τρομοκράτες ήρθαν με ένα ελαφρύ επαγγελματικό όχημα μπροστά από την πύλη εισόδου της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών μας και πραγματοποίησαν βομβιστική επίθεση", είπε.

Pictures of the site of the attack published by Anadolu Agency #Turkey pic.twitter.com/dPl6a3sihx