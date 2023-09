Kashkari (Fed): Πιθανότητα 40% να χρειαστεί και νέα αύξηση των επιτοκίων

Aισιόδοξος για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Minneapolis Fed, Neel Kashkari, επισημαίνοντας ότι το πιθανότερο σενάριο είναι μια "ομαλή προσγείωση", με τον αξιωματούχο ωστόσο να προειδοποιεί ταυτόχρονα ότι βλέπει πιθανότητα 40% η Fed να χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια της "σημαντικά" υψηλότερα για να νικήσει τον πληθωρισμό.

"Ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες είναι αρκετά επίμονος και παραμένει αυξημένος σε σύγκριση με τα προ-πανδημίας επίπεδα. Όταν αποκατασταθούν οι παράγοντες από την πλευρά της προσφοράς, θα είναι η κατεύθυνση της πολιτικής μας αρκετά περιοριστική για να ολοκληρωθεί το έργο μας να φέρουμε τον πληθωρισμό των υπηρεσιών πίσω στον στόχο; Ενδεχομένως να μην είναι και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να οδηγήσουμε τα επιτόκια μας σε υψηλότερα επίπεδα, πιθανώς σημαντικά υψηλότερα. Σήμερα δίνω πιθανότητα 40% σε αυτό το σενάριο", αναφέρει ο αξιωματούχος σε κείμενο του στο οποίο εξετάζει την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

