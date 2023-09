Επίθεση των Ουκρανών με πύραυλο στο αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στη Σεβαστούπολη - Ένας νεκρός

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14.50

Τουλάχιστον ένας ουκρανικός πύραυλος έπληξε το αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στη Σεβαστούπολη της κατεχόμενης ουκρανικής Κριμαίας, με αποτέλεσμα το κτίριο να τυλιχτεί στις φλόγες και τουλάχιστον ένας Ρώσος στρατιωτικός να χάσει τη ζωή του.

Την επίθεση επιβεβαίωσε ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, κατοχικός κυβερνήτης της περιοχής με μήνυμά του στην υπηρεσία Telegram.

The Russian Black Sea Fleet HQ in Russian-occupied Sevastopol is no more. This supposed to be the best protected building in all of Crimea.



The Russian air defense in Crimea has failed so epically that I hope for everyone who bought the S-400 kept the receipt for return.… pic.twitter.com/yMfcnQnRLk