Επίθεση του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ: Δύο νεκροί και 23 τραυματίες - Συνεχείς βολές πυροβολικού

Δύο άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν από επιθέσεις του αζέρικου στρατού που εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, δήλωσε ο Γκέχαμ Στεπανιάν, διαμεσολαβητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του θύλακα.

"Ο αριθμός των τραυματιών αμάχων ως αποτέλεσμα έχει αυξηθεί σε 23. Οι απώλειες μεταξύ αμάχων που έχουν καταγραφεί είναι δύο. Το Αζερμπαϊτζάν συνεχίζει την εγκληματική του επίθεση κατά του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Στοχεύονται επίσης πολιτικά αντικείμενα και υποδομές", είπε σε ανάρτησή του στο X.

UPDATED! The number of civilian injuries has increased to 23. The recoded casualties among civilians are 2. Azerbaijan continues its criminal offensive against Nagorno-Karabakh. Civilian objects and infrastructure are also being targeted. pic.twitter.com/Ia17xbI4i3

"Αυτό είναι γενοκτονία, τίποτα άλλο. Και οι μεσολαβητές υπόσχονται δικαιώματα και ασφάλεια εντός του Αζερμπαϊτζάν", έγραψε.

Το Αζερμπαϊτζάν ανέλαβε εκ νέου στρατιωτική δράση στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ένα βήμα που θα μπορούσε να προμηνύει νέο πόλεμο στην ασταθή περιοχή, αλλά το οποίο σύμφωνα με το Μπακού ήταν απαραίτητο για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και την εκδίωξη των αρμενικών στρατιωτικών σχηματισμών.

Το Καραμπάχ αναγνωρίζεται διεθνώς ως έδαφος του Αζερμπαϊτζάν, αλλά μέρος του διοικείται από αποσχισθείσες αρμενικές αρχές που λένε ότι η περιοχή είναι η πατρίδα των προγόνων τους, την οποία αποκαλούν Αρτσάχ. Η περιοχή έχει βρεθεί στο επίκεντρο δύο πολέμων - ο τελευταίος το 2020 - από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

Δυνατοί και επαναλαμβανόμενοι ήχοι βομβαρδισμών ακούστηκαν από πλάνα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Στεπανακέρτ, την πρωτεύουσα του Καραμπάχ, που το Αζερμπαϊτζάν ονομάζει Χακέντι, την Τρίτη.

BREAKING:



Large scale fighting has just started in Nagorno-Karabakh.



Artillery and suicide drones are in action by both sides.



It’s possible that another war between Azerbaijan and Armenia is starting in front of our eyes. pic.twitter.com/xXC0Er8fCj