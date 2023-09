ΗΠΑ: Ο στρατός ζητά τη... βοήθεια του κοινού για να εντοπίσει F-35 που "εξαφανίστηκε" την Κυριακή

Ο αμερικανός στρατός εξακολουθεί να ψάχνει ένα μαχητικό F-35 το οποίο "εξαφανίστηκε" την Κυριακή έπειτα από ένα ατύχημα κοντά σε μια αεροπορική βάση στη Νότια Καρολίνα και ζήτησε τη… βοήθεια του κοινού για να το εντοπίσει.

Ο κυβερνήτης του F-35B Lightning II χρησιμοποίησε το σύστημα εκτόξευσης και σώθηκε, όπως ανέφερε η διοίκηση της Βάσης Τσάρλεστον.

"Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες μας να εντοπίσουν το F-35, σας παρακαλούμε καλέστε στο Κέντρο Αμυντικών Επιχειρήσεων της Βάσης", έγραψε στην πλατφόρμα X η διοίκηση, δίνοντας και ένα τηλέφωνο με το οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν οι πολίτες.

Based on the jet’s last-known position and in coordination with the FAA, we are focusing our attention north of JB Charleston, around Lake Moultrie and Lake Marion.