Mars: Σχέδιο δράσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 50% έως το 2030

Η Mars, Incorporated δημοσίευσε πρόσφατα το Mars Net Zero Roadmap, ένα καθοριστικό σχέδιο δράσης για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της εταιρείας μέχρι το 2050. Η στρατηγική της Mars περιλαμβάνει ένα νέο στόχο που εξετάστηκε από την Science Based Targets Initiative για τη μείωση των εκπομπών κατά 50% έως το 2030, σε σχέση με τα δεδομένα του 2015, με τελικό στόχο την επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Η εταιρεία σημείωσε την υψηλότερη καταγραφή εκπομπών αερίων το 2018, και έχει πετύχει μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% ή αλλιώς 2,6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους σε σχέση με τις μετρήσεις του 2015, ενώ παράλληλα αύξησε την επιχειρηματική της δραστηριότητα κατά 60% κατά την ίδια περίοδο.* Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της, η Mars θα επενδύσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια τα επόμενα τρία χρόνια και θα συνεχίσει να δεσμεύει οικονομικούς πόρους ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες έως ότου επιτευχθούν οι Net Zero στόχοι. Από τα αγροκτήματα όπου καλλιεργούνται τα τρόφιμα για τους ανθρώπους και τα κατοικίδια, μέχρι τις κτηνιατρικές κλινικές όπου περιθάλπονται τα κατοικίδια, η Mars αναλαμβάνει άμεση δράση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, ώστε να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου, πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους. Με τον όρο Net Zero περιγράφεται η κατάσταση στην οποία τα αέρια του θερμοκηπίου μειώνονται σημαντικά, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ότι οι υπολειπόμενες εκπομπές που δεν μπορούν να εξαλειφθούν, αντισταθμίζονται.

Το σχέδιο δράσης δημοσιεύεται σε συνέχεια των πρόσφατων ευρημάτων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Σύμφωνα με τα ευρήματα που προέκυψαν, θα πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ώστε να αποφευχθούν οι καταστροφικές συνέπειες.

Σύμφωνα με μια νέα μεγάλη έρευνα της Ipsos, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Mars, παρά τις τρέχουσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες, το 69% των ενηλίκων στις επτά μεγαλύτερες Οικονομίες του κόσμου πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εστιάσουν το ίδιο (32%) ή και περισσότερο (37%) στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρά στις οικονομικές προκλήσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 14.468 πολίτες από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ινδία.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι σχεδόν οι μισές από τις επτά μεγαλύτερες Οικονομίες του κόσμου επιρρίπτουν "μεγάλη" ευθύνη στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις, να προβούν σε αλλαγές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.



Ο Poul Weihrauch, Διευθύνων Σύμβουλος της Mars, δήλωσε: "Το 2050 μπορεί να φαίνεται "μακρινό", αλλά η πρόοδος που θα σημειωθεί τα επόμενα επτά χρόνια έχει καθοριστική σημασία. Οι CEOs της γενιάς μου έχουν την ικανότητα και την ευθύνη να επιτύχουν ουσιαστική μείωση των ρύπων και να θέσουν τις επιχειρήσεις σε μια σαφή πορεία προς το Net Zero μέχρι το 2050. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Mars έχει δεσμευτεί να επιτύχει μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% έως το 2030. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τη βελτίωση της οικονομίας, πρέπει να προχωρήσουμε σε επενδύσεις που προστατεύουν την επιχείρησή μας στο παρόν και το μέλλον. Όπως έχω ξαναπεί, η κερδοφορία και ο Σκοπός θα πρέπει να συμπορεύονται. Η επένδυση στο κλίμα δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ πλανήτη ή παραγωγικότητας, ούτε μεταξύ περιβάλλοντος ή απασχόλησης. Οι καταναλωτές και οι άνθρωποι μας επιλέγουν ξεκάθαρα και τα δύο, το ίδιο και εμείς. Η επένδυση στη μείωση των εκπομπών είναι υγιής επιχειρηματική πολιτική, είναι εφικτή, προσιτή και απολύτως αναγκαία".

Ο Poul Weihrauch συμπλήρωσε: "Οι εταιρείες - συμπεριλαμβανομένης και της Mars – πρέπει να αξιολογούνται βάσει των πραγματικών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν σε σχέση με το σχέδιο δράσης τους για το κλίμα. Όχι μόνο βάσει της κλίμακας της δέσμευσης που αναλαμβάνουμε - όπως ακριβώς αξιολογούμαστε από τα διοικητικά συμβούλια και τους επενδυτές μας, βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων και όχι των οικονομικών μας προβλέψεων".

Ο Barry Parkin, Επικεφαλής Βιωσιμότητας και Υπεύθυνος Προμηθειών της Mars, δήλωσε: "Η Mars πάντα ακολουθούσε τις επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές, και η επιστήμη επισημαίνει ότι πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές μας σε όλη την αλυσίδα αξίας κατά 50% μέχρι το 2030. Η επιστήμη, μας υποδεικνύει πέντε θεμελιώδεις αρχές τις οποίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα Net Zero σχέδια δράσης για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων, για παράδειγμα ότι δεν υπάρχει χώρος για αποκλίσεις ή εξαιρέσεις και ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις επιδόσεις και όχι στις υποσχέσεις. Κατά την προετοιμασία του σχεδίου δράσης μας, μάθαμε ότι αυτό είναι εφικτό να επιτευχθεί με την υφιστάμενη επιστήμη και τεχνολογία, και παράλληλα είναι οικονομικά προσιτό. Μπορούμε ταυτόχρονα να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας και να μειώσουμε τις εκπομπές. Ελπίζω ότι το σχέδιο δράσης μας αποτυπώνει με σαφήνεια και αποφασιστικότητα τα μέτρα που λαμβάνει η Mars και, κυρίως, τι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής".

Με αποτύπωμα εκπομπών που αντιστοιχεί σε μια χώρα στο μέγεθος της Φινλανδίας, η Mars στοχεύει μέχρι το 2030 να μειώσει τις εκπομπές της κατά 50% (σε απόλυτες τιμές), ή περίπου 15 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, χτίζοντας πάνω στην κατά 8% μείωση των αερίων του θερμοκηπίου που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. To Net Zero Roadmap της Mars περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς πιστεύουμε ότι η επίτευξη μηδενικών εκπομπών είναι εφικτή για τη Mars και χρησιμεύει ως μια στρατηγική που μπορεί να αξιοποιηθεί από εταιρείες από όλους τους τομείς δραστηριοποίησης, για να αναλάβουν άμεσα ουσιαστικές δράσεις προς μια Net Zero κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι εκπομπές, να δοθεί προτεραιότητα στις επιδόσεις έναντι των υποσχέσεων, να προωθηθεί η εξέλιξη με πραγματικούς στόχους, να ληφθούν αποφάσεις σήμερα που θα έχουν αντίκτυπο αύριο και αντισταθμίζοντας ό,τι δεν είναι δυνατόν να μειωθεί με υψηλής ποιότητας πιστώσεις άνθρακα.

Για την επίτευξη του Net Zero, η Mars θα εστιάσει με μεγαλύτερη έμφαση στα εξής:

- Μετάβαση σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο τροφοδοτεί τα εργοστάσια, τα γραφεία και τις κτηνιατρικές κλινικές, τον τρόπο που προμηθεύεται τις πρώτες ύλες αλλά και θέτοντας επί τάπητος το ζήτημα της ενέργειας που καταναλώνουν οι αγρότες, οι πελάτες της (λιανεμπόριο) ακόμα και οι καταναλωτές και οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων στο σπίτι.

- Ανασχεδιασμός των εφοδιαστικών της αλυσίδων με στόχο τον τερματισμό της αποψίλωσης των δασών - με την ενίσχυση της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας βασικών συστατικών, όπως το κακάο, η σόγια και το βόειο κρέας.

- Ενίσχυση των πρωτοβουλιών για μια κλιματικά-έξυπνη αγροτική παραγωγή - μέσω της συνεργασίας με τους αγρότες για την αναγεννητική γεωργία, τη βελτιστοποίηση των προμηθειών και τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

- Βελτιστοποίηση συνταγών - ανάπτυξη νέων συστατικών με χαμηλότερο αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου για τα σνακ και τα γεύματα, καθώς και ανάπτυξη εναλλακτικών πρωτεϊνών για τις τροφές κατοικίδιων ζώων.

- Βελτίωση και βελτιστοποίηση των συστημάτων εφοδιασμού - επανασχεδιασμός των δικτύων, των μέσων μεταφοράς στα οποία βασίζεται η Mars και των πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται, π.χ. ηλεκτροκίνηση των οχημάτων ή χρήση τεχνολογιών πράσινου υδρογόνου.

- Εδραίωση των κλιματικών ενεργειών εντός της επιχείρησης – ενσωμάτωση μέτρων για τη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου στις διαδικασίες διακυβέρνησης και επιχειρηματικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβάνοντας τα μέτρα αυτά ως στόχο των μετόχων της Mars, στα πλάνα μεταβλητών αποδοχών των ανώτερων στελεχών, στις διαδικασίες σχεδιασμού επενδύσεων, στη στρατηγική συγχωνεύσεων και εξαγορών κ.λπ.

Μάθετε περισσότερα για τη στρατηγική και το Net Zero Roadmap της Mars στην ιστοσελίδα: www.mars.com/netzero2050.