Λιβύη: Οι νεκροί στην Ντέρνα ενδέχεται να διπλασιαστούν από 5.300 που είναι τώρα

Περισσότερα από 5.300 πτώματα έχουν ήδη καταμετρηθεί στην πόλη Ντέρνα, η οποία επλήγη από φονικές πλημμύρες, με τον απολογισμό των νεκρών να αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, ακόμη και να διπλασιαστεί, δήλωσε σήμερα υπουργός των αρχών της ανατολικής Λιβύης.

The tragedy is not only in Derna, Sat imagery for Susah between 07 & 12 of September, the water stream eroded the west city side. 2 days into the catastrophe, still no humanitarian action here.



2 days into the catastrophe ,still no humanitarian action here.





"Η θάλασσα ξεβράζει συνεχώς δεκάδες πτώματα", επεσήμανε ο Χίσεμ Αμπού Σκιουάτ υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας των αρχών της ανατολικής Λιβύης μιλώντας στο Reuters, ενώ πρόσθεσε ότι η ανοικοδόμηση θα κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια και ζήτησε την παροχή διεθνούς βοήθειας, καθώς η χώρα δεν διαθέτει την εμπειρία για να αντιμετωπίσει την καταστροφή.

The devastating floods in eastern Libya have left over 5,300 dead 10,000 people missing and around 30,000 displaced in Derna and other towns. Derna was hit hard, experiencing waves up to 7 meters (23 feet) high that submerged the city and caused extensive destruction.

Με δεδομένο ότι η πρόσβαση στην πόλη αυτή των περίπου 125.000 κατοίκων είναι δύσκολη η αβεβαιότητα παραμένει για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων της καταστροφής.

Κομμένοι δρόμοι, κατολισθήσεις και πλημμύρες εμπόδισαν τα σωστικά συνεργεία να φτάσουν γρήγορα τους κατοίκους, οι οποίοι προσπαθούν με πρωτόγονα μέσα να θάψουν σε κοινούς τάφους πτώματα ανά δεκάδες, σύμφωνα με εικόνες που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μεταξύ ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στη Λιβύη ανακοίνωσε σήμερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη Ντέρνα, την πόλη που επηρεάστηκε περισσότερο από την καταιγίδα Daniel.

Παράλληλα 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τις εστίες τους στην αλ Μπάιντα και περισσότεροι από 2.000 στη Βεγγάζη.

"Ο ΔΟΜ και οι συνεργάτες του στέλνουν αμέσως προϊόντα πρώτης ανάγκης πλην τροφίμων, φάρμακα, εξοπλισμό έρευνας και διάσωσης καθώς και προσωπικό στις πληγείσες περιοχές", τόνισε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πρόσβαση στη Ντέρνα γίνεται πλέον από δύο εισόδους στο νότιο τμήμα της χώρας, από τις επτά που υπήρχαν. Εξάλλου οι γενικευμένες διακοπές ρεύματος και τα προβλήματα στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών περιορίζουν τις επικοινωνίες.

Drone footage from Derna, Libya. So much destruction, so many deaths, and so many tears.



This place needs massive help. Not tomorrow, but now. @akhbar pic.twitter.com/lGRFGvQjq0 — Jenan Moussa (@jenanmoussa) September 13, 2023

Καθώς η Λιβύη είναι βυθισμένη στο χάος μετά την πτώση του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, διχασμένη μεταξύ της ανατολής και της δύσης, οι αρχές των δύο αντίπαλων πλευρών κάνουν λόγο για "χιλιάδες” νεκρούς.

Ο Ουσάμα Άλι εκπρόσωπος της υπηρεσίας διάσωσης και εκτάκτων καταστάσεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Τρίπολης είχε δηλώσει χθες Τρίτη στο AFP ότι από τις πλημμύρες έχασαν τη ζωή τους στη Ντέρνα "περισσότεροι από 2.300” άνθρωποι και περίπου 7.000 τραυματίστηκαν, ενώ 5.000 αγνοούνται.

Από την πλευρά του ο Τάμερ Ραμαντάν, στέλεχος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, είπε ότι ο αριθμός των νεκρών είναι "τεράστιος” και ενδέχεται να ανέρχεται σε χιλιάδες, ενώ έκανε λόγο για 10.000 αγνοούμενους.

The devastation is as far as the eye can reach. Derna desperately needs international assistance! Estimates are rising into the thousands of dead.

Αυτή είναι η χειρότερη φυσική καταστροφή που έχει πλήξει ποτέ την Κυρηναϊκή, την ανατολική περιφέρεια της Λιβύης, μετά τον μεγάλο σεισμό του 1963 στην πόλη Αλ Μαρτζ.

Βοήθεια

Η θάλασσα άρχισε να ξεβράζει πτώματα από χθες Τρίτη, ενώ το χρώμα της είναι πλέον καφέ, όπως της λάσπης. Εικόνες που δημοσιεύθηκαν χθες από λιβυκά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα στρατιωτικό ελικόπτερο να μαζεύει πτώματα από μια παραλία γεμάτη συντρίμμια και κομμάτια σίδερου.

Στη χώρα, όπως και το εξωτερικό, η κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας στα θύματα είναι μεγάλη, αν και προς το παρόν φτάνει με το σταγονόμετρο.

Ομάδες διασωστών από την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν φτάσει στην ανατολική Λιβύη, σύμφωνα με τις αρχές. Η Ιορδανία έστειλε ένα αεροσκάφος γεμάτο ανθρωπιστική βοήθεια – σκηνές, κουβέρτες, στρώματα και πακέτα τροφίμων.

Το υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή πλοίου και δύο μεταγωγικών αεροσκαφών του στρατού για τη μεταφορά ειδικών και επιμελητειακού υλικού πρώτης ανάγκης.

Η Αλγερία και η Αίγυπτος επεσήμαναν χθες ότι έστειλαν βοήθεια στη Λιβύη. Η Γαλλία ανακοίνωσε την αποστολή ενός νοσοκομείου εκστρατείας, ενώ οι ΗΠΑ αποφάσισαν να στείλουν "πόρους στις οργανώσεις διάσωσης” και προβλέπουν να συντονιστούν με τις αρχές της Λιβύης και τον ΟΗΕ για την παροχή επιπλέον βοήθειας.

