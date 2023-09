"Ύμνοι" Πούτιν για Έλον Μασκ: Ξεχωριστός άνθρωπος και ταλαντούχος επιχειρηματίας

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν επαίνεσε τον Έλον Μασκ ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα και έναν ταλαντούχο επιχειρηματία, λίγες μόλις ημέρες αφόρου ο CEO της SpaceX παραδέχθηκε ότι απέτρεψε την Ουκρανία από το να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της εταιρείας του, Starlink, προκειμένου να εξαπολύσει επίθεση σε ρωσικά πολεμικά πλοία που ελλιμενίζονταν στην κατεχόμενη ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας.

"Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα, ο Έλον Μασκ είναι οπωσδήποτε ένας ξεχωριστός άνθρωπος", τόνισε ο Πούτιν μιλώντας στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ της ρωσικής Άπω Ανατολής την Τρίτη. "Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα αναγνωριζόταν οπουδήποτε στον κόσμο. Είναι ένας ενεργός και ταλαντούχος επιχειρηματίας".

Τα κοπλιμέντα του Πούτιν έρχονται μετά τις δηλώσεις του Μασκ ότι, στην περίπτωση που είχε επιτρέψει το ουκρανικό πλήγμα στον ρωσικό στόλο με τη βοήθεια της πλατφόρμας δορυφορικού διαδικτύου του, θα καθιστούσε την SpaceX "άμεση συνένοχο σε μια μεγάλη πολεμική πράξη και σε μια κλιμάκωση πολεμικής σύγκρουσης".

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.



The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.



If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and…