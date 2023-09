Κακοκαιρία Daniel στη Λιβύη: Πάνω από 2.300 οι νεκροί στην Ντέρνα - "Πάνω από 10.000 οι αγνοούμενοι"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:14

Περισσότεροι από 2.300 είναι οι νεκροί από τις πλημμύρες στην πόλη Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης από τη βιβλική καταστροφή που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, με τις αρχές και τον Ερυθρό Σταυρό να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος.

Ο Ουσάμα Άλι, εκπρόσωπος της "Υπηρεσίας Διάσωσης και Επειγόντων" που εξαρτάται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης, είπε ότι μόνο στην Ντέρνα οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από την καταιγίδα Daniel είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους "περισσότεροι από 2.300 άνθρωποι" και 7.000 να τραυματιστούν. Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 5.000.

Σε άλλες πόλεις και κοινότητες της ανατολικής Λιβύης σκοτώθηκαν τουλάχιστον 65 άνθρωποι, πρόσθεσε.

Αξιωματούχοι της αντίπαλης κυβέρνησης που εδρεύει στα ανατολικά έκαναν λόγο για "χιλιάδες" νεκρούς στην Ντέρνα, μια πόλη 100.000 κατοίκων. Ο Ερυθρός Σταυρός είπε ότι ο απολογισμός θα είναι "τεράστιος". Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, τα δύο κυριότερα φράγματα στον μικρό ποταμό Ουάντι Ντέρνα υποχώρησαν τη νύχτα της Κυριακής με την Δευτέρα, με αποτέλεσμα τεράστια κύματα λάσπης να καταστρέψουν γέφυρες και να παρασύρουν κτίρια, μαζί με τους ενοίκους τους, στις δύο όχθες του ποταμού που εκβάλλει στη Μεσόγειο.

Νωρίτερα, ένα στέλεχος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου είπε ότι ο αριθμός των νεκρών είναι "τεράστιος", θα μπορούσε να ανέλθει σε "χιλιάδες" καθώς οι αγνοούμενοι φτάνουν τις 10.000. "Οι ανθρωπιστικές ανάγκες ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες της Ερυθράς Ημισελήνου της Λιβύης, ακόμη και τις δυνατότητες της κυβέρνησης", είπε ο Τάμερ Ραμαντάν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Τρείς εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τους πλημμυροπαθείς.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης είπε ότι στην Ντέρνα σκοτώθηκαν "περισσότεροι από 5.200 άνθρωποι". Ο υπουργός Υγείας Οτμάν Αμπντελτζαλίλ εξέφρασε τον φόβο ότι τα θύματα θα είναι τουλάχιστον 10.000, εξηγώντας ότι σε πολλές συνοικίες ακόμη δεν υπάρχει πρόσβαση.

Τα ερασιτεχνικά βίντεο που τράβηξαν κάτοικοι και αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δίνουν μια εικόνα Αποκάλυψης. Καθώς δρόμοι κόπηκαν στη μέση και το έδαφος υποχώρησε, οι διασώστες δυσκολεύονται να φτάσουν στους εγκλωβισμένους οι οποίοι, με αυτοσχέδια μέσα, ανασύρουν πτώματα και βγάζουν επιζώντες που κινδυνεύουν να πνιγούν.

Η Ντέρνα και άλλες πόλεις έχουν αποκλειστεί από τον υπόλοιπο κόσμο, παρά τις προσπάθειες των αρχών να αποκαταστήσουν την τηλεφωνική σύνδεση και το Ίντερνετ.

Αυτή είναι η χειρότερη φυσική καταστροφή που έχει πλήξει ποτέ την Κυρηναϊκή, μετά το μεγάλο σεισμό του 1963 στην πόλη Αλ Μαρτζ.

Από τις φωτογραφίες που αναπαράγονται περισσότερο από τα μέσα ενημέρωσης, ορισμένες δείχνουν δεκάδες πτώματα, τυλιγμένα σε κουβέρτες ή σεντόνια, στην κεντρική πλατεία της Ντέρνα, κάτω από δέντρα. Στους δρόμους έχουν σχηματιστεί λοφίσκοι από λάσπη, στις προσόψεις των κτιρίων έχουν σπάσει όλα τα τζάμια, πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και ανατράπηκαν.

Αυτοκινητοπομπές με είδη πρώτης ανάγκης οδεύουν από την Τριπολίτιδα στην Ντέρνα. Η κυβέρνηση του Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά ανακοίνωσε ότι στέλνει επίσης δύο ειδικά αεροσκάφη-ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο, 87 γιατρούς, μια ομάδα διασωστών με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και τεχνικούς της Εθνικής Εταιρείας Ηλεκτρισμού που θα αναλάβουν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση.

Ομάδες διασωστών που στάλθηκαν από την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έφτασαν επίσης στην ανατολική Λιβύη.

Η Αλγερία ανακοίνωσε ότι θα στείλει τρόφιμα και ιατροφαρμακευτικό υλικό, σκηνές και ρουχισμό για τους πληγέντες, με οκτώ στρατιωτικά αεροσκάφη. Η Αίγυπτος και η Ιταλία ανακοίνωσαν επίσης την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση "παρακολουθεί στενά την κατάσταση και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια". ανέφερε από την πλευρά του ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

"Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε από τις ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών μας ότι ο αριθμός των αγνοουμένων φτάνει τους 10.000 μέχρι στιγμής", είπε ο Ταμέρ Ραμαντάν, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της IFRC στη Λιβύη, σε δημοσιογράφους.

Ο απολογισμός είναι ασαφής, δήλωσε ο Τάμερ Ραμαντάν από την Τύνιδα απευθυνόμενος στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων στον ΟΗΕ στη Γενεύη: "Δεν έχουμε οριστικούς αριθμούς" προς το παρόν, είπε προσθέτοντας ότι "ο αριθμός των αγνοουμένων είναι κοντά στις 10.000". "Οι ανθρωπιστικές ανάγκες ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες της λιβυκής Ερυθράς Ημισελήνου, ακόμη και τις δυνατότητες της κυβέρνησης", εξήγησε. "Για τον λόγο αυτόν η κυβέρνηση απηύθηνε έκκληση για διεθνή βοήθεια και εμείς επίσης θα απευθύνουμε αδιάκοπα έκκληση για επείγουσα βοήθεια", είπε.

Η κακοκαιρία Daniel έπληξε την Κυριακή της ανατολική Λιβύη και κυρίως τις παραλιακές ζώνες της περιοχής του Τζαμπάλ αλ-Αχνταρ και την περιοχή της Βεγγάζης, όπου επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας. Στο ανατολικό τμήμα της Λιβύης βρίσκονται οι σημαντικότερες πετρελαιοπηγές και οι τερματικοί πετρελαϊκοί σταθμοί της χώρας. Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NOC) κήρυξε "κατάσταση ύψιστου συναγερμού" και "έχει διακόψει τις πτήσεις" ανάμεσα στις μονάδες παραγωγής, όπου η δραστηριότητα έχει μειωθεί δραστικά.

