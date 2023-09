Κακοκαιρία Daniel στη Λιβύη: "Πάνω από 10.000 οι αγνοούμενοι" - Ανασύρθηκαν 1.000 πτώματα στην Ντέρνα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:36

Περίπου 10.000 άνθρωποι πιστεύεται ότι αγνοούνται μετά τις μεγάλες πλημμύρες στη Λιβύη, δήλωσε την Τρίτη αξιωματούχος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC): "Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε από τις ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών μας ότι ο αριθμός των αγνοουμένων φτάνει τους 10.000 μέχρι στιγμής", είπε ο Ταμέρ Ραμαντάν, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της IFRC στη Λιβύη, σε δημοσιογράφους.

Ο απολογισμός είναι ασαφής, δήλωσε ο Τάμερ Ραμαντάν από την Τύνιδα απευθυνόμενος στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων στον ΟΗΕ στη Γενεύη: "Δεν έχουμε οριστικούς αριθμούς" προς το παρόν, είπε προσθέτοντας ότι "ο αριθμός των αγνοουμένων είναι κοντά στις 10.000". "Οι ανθρωπιστικές ανάγκες ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες της λιβυκής Ερυθράς Ημισελήνου, ακόμη και τις δυνατότητες της κυβέρνησης", εξήγησε. "Για τον λόγο αυτόν η κυβέρνηση απηύθηνε έκκληση για διεθνή βοήθεια και εμείς επίσης θα απευθύνουμε αδιάκοπα έκκληση για επείγουσα βοήθεια", είπε.

Η κακοκαιρία Daniel έπληξε την Κυριακή της ανατολική Λιβύη και κυρίως τις παραλιακές ζώνες της περιοχής του Τζαμπάλ αλ-Αχνταρ και την περιοχή της Βεγγάζης, όπου επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας. Στο ανατολικό τμήμα της Λιβύης βρίσκονται οι σημαντικότερες πετρελαιοπηγές και οι τερματικοί πετρελαϊκοί σταθμοί της χώρας. Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NOC) κήρυξε "κατάσταση ύψιστου συναγερμού" και "έχει διακόψει τις πτήσεις" ανάμεσα στις μονάδες παραγωγής, όπου η δραστηριότητα έχει μειωθεί δραστικά.

Περισσότερα από 1.000 πτώματα ανασύρθηκαν στην πόλη Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης μετά τις πλημμύρες, από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel, δήλωσε Λίβυος υπουργός της παράλληλης κυβέρνησης στα ανατολικά της χώρας την Τρίτη, προσθέτοντας ότι ο τελικός απολογισμός αναμένεται να είναι πολύ μεγάλος.

The devastation is as far as the eye can reach. #Derna desperately needs international assistance! Estimates are rising into the thousands of dead. #Libya pic.twitter.com/OgPrTXVmqv