Η Λιβύη ζητά διεθνή βοήθεια: 2.000 νεκροί και 5.000 αγνοούμενοι, λέει ο LNA - Ζημιές κοντά στην αρχαιοελληνική Κυρήνη

Η Λιβύη κήρυξε τρεις περιοχές στην ανατολική επαρχία της Κυρηναϊκής ως περιοχές καταστροφής λόγω των πλημμυρών και ζήτησε διεθνή βοήθεια, ανέφερε το Λιβυκό Προεδρικό Συμβούλιο σε δήλωση τη Δευτέρα.

Οι αρχές στην ανατολική Λιβύη δήλωσαν ότι τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες άλλοι αγνοούνται μετά από μια τεράστια πλημμύρα που έπληξε την πόλη Ντέρνα μετά από το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel.

Ο επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου στην περιοχή είχε νωρίτερα τη Δευτέρα πει ότι ο αριθμός των νεκρών στη Ντέρνα ήταν 150 και αναμενόταν να φτάσει τους 250. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα κανένα από τα δύο στοιχεία.

Ο Αχμέντ Μισμάρι, εκπρόσωπος του Εθνικού Στρατού της Λιβύης (LNA) που ελέγχει την ανατολική Λιβύη, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου ότι η καταστροφή ήρθε μετά την κατάρρευση φραγμάτων πάνω από τη Ντέρνα, "σαρώνοντας ολόκληρες γειτονιές και παρασύροντας τους κατοίκους στη θάλασσα". Ο Μισμάρι ανέφερε τον αριθμό των αγνοουμένων σε 5.000-6.000.

Ο επικεφαλής της παράλληλης κυβέρνησης που είναι εγκατεστημένη στη Βεγγάζη, ο Οσάμα Χαμάντ, υποστήριξε σήμερα πως ο απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες στη Λιβύη ξεπερνά τις δύο χιλιάδες. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masar, είπε χαρακτηριστικά: "Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, περισσότεροι από 2.000 είναι νεκροί". "Ολόκληρες γειτονιές στη Ντέρνα έχουν εξαφανιστεί, μαζί με τους κατοίκους τους... παρασύρθηκαν από το νερό".

Ο Μισμάρι είπε ότι επτά μέλη του LNA, που διοικείται από τον Χαλίφα Χαφτάρ, έχασαν τη ζωή τους στην πλημμύρα.

Photos from #Derna in eastern #Libya … aftermath of #rainstorm . The #Libya_Update pic.twitter.com/dvNBHrW2j6

Ένας κάτοικος της Ντέρνα, ο Σαλέχ αλ-Ομπάιντι, που μίλησε στο Reuters είπε ότι κατάφερε να φύγει με την οικογένειά του, αν και σπίτια σε μια κοιλάδα κοντά στην πόλη είχαν καταρρεύσει: "Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν και ξύπνησαν και βρήκαν τα σπίτια τους περικυκλωμένα από νερό", είπε στο Reuters.

BREAKING: Up to 2,000 people feared dead after Storm Daniel causes catastrophic flooding in eastern Libya, officials say pic.twitter.com/B3pq0seLoh

Ο Αχμέντ Μοχάμεντ, ένας άλλος κάτοικος, είπε: "Κοιμόμασταν και όταν ξυπνήσαμε, βρήκαμε νερό να πολιορκεί το σπίτι. Είμαστε μέσα και προσπαθούμε να βγούμε".

Το Almostkbal TV δημοσίευσε φωτογραφίες ενός κατεστραμμένου δρόμου μεταξύ Σους και Σαχάτ, όπου βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος Κυρήνης, αρχαίας ελληνικής αποικίας των Θηραίων, που αποτελεί από το 1982 Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO..

Catastrophic images emerging out of the Green Mountain in #East #Libya where #StormDaniel has left much destruction both in lives lost and infrastructure including #UNESCO World Heritage Archaeological Sites of #Cyrene

📷 Courtesy of Ali Alsade pic.twitter.com/1vjOgSQaHZ