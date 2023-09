Το παράδειγμα του Ισραήλ ως προς το γιατί είναι ωφέλιμο για τις μεγάλες επιχειρήσεις να συνεργάζονται με startups

"Ασχέτως του ποιος είσαι, οι περισσότεροι από τους πιο έξυπνους ανθρώπους δεν δουλεύουν για εσένα, αλλά για κάποιον άλλον": χρησιμοποιώντας τη φράση αυτή του Μπιλ Τζόι, ιδρυτή της "Sun Microsystems" Inc., ο Ιτάι Γκριν (Itai Green), Ισραηλινός ειδικός ανοιχτής καινοτομίας και CEO της "Innovate Israel", ανέδειξε απόψε, στη Θεσσαλονίκη, την ανάγκη οι μεγάλες επιχειρήσεις και στην Ελλάδα ν' αναζητήσουν τους ευφυέστερους ανθρώπους εκεί όπου υπάρχουν: στις νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια - και να συνεργαστούν μαζί τους.

Όπως είπε, στατιστικά, καμία μεγάλη επιχείρηση, ούτε καν η Google, μπορεί να έχει στη μισθοδοσία της τα περισσότερα λαμπρά μυαλά από οποιονδήποτε άλλο. Κι αυτός είναι άλλωστε ένας από τους λόγους, που η διαδικασία ανάπτυξης εσωτερικής καινοτομίας (internal innovation), δηλαδή αυτής που αναπτύσσεται στους κόλπους μιας επιχείρησης, από τα ίδια τα στελέχη της, στην ουσία αποτελεί "χάσιμο χρόνου και χρήματος" στο 90% των περιπτώσεων: "ο λόγος είναι ότι όταν σκεφτείς κάτι πολύ καινοτόμο, η εφαρμογή της ιδέας και η ανάπτυξή του (μέσα στην επιχείρηση) θα στοιχίσει πολύ σε χρόνο και χρήμα και μέχρι το προϊόν να φτάσει στην αγορά θα είναι είναι παρωχημένο, γιατί ο ανταγωνιστής θα το έχει ήδη λανσάρει, μέσω συνεργασιών με startups" εξήγησε.

Για αυτό και η ανάπτυξη της εξωτερικής, της ανοιχτής καινοτομίας (external & open innovation), μέσω για παράδειγμα συνεργασιών με startups, είναι πολύ αποδοτικότερη. "Αν συμφωνείτε μαζί μου ότι οι περισσότεροι από τους εξυπνότερους ανθρώπους δεν δουλεύουν για εσάς, αλλά για άλλες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και startups, η βασική σας πρόκληση για φέτος πρέπει να είναι να κάνετε αυτούς τους ανθρώπους να δουλέψουν για εσάς. Η βασική πρόκληση για τις μεγάλες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να παραμείνουν ζωντανές στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια είναι να συνεργαστούν, να συνεταιριστούν με αυτούς τους έξυπνους ανθρώπους. Κι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί η κουλτούρα των μεγάλων επιχειρήσεων είναι εντελώς αντίθετη με εκείνη των startups" είπε, αναφέροντας προς αυτή την κατεύθυνση και το επιτυχημένο μοντέλο του Ισραήλ.

Γιατί πάνω από 500 πολυεθνικές έχουν στραφεί στο Ισραήλ για αναζήτηση καινοτομίας;

"Σήμερα πάνω από 500 πολυεθνικές αναζητούν διαρκώς καινοτομίες στο Ισραήλ, στο ανοιχτό οικοσύστημα καινοτομίας. Όχι επειδή μας αγαπούν ή είναι φίλοι της χώρας, αλλά γιατί θέλουν να βρίσκονται πάνω στο επόμενο κύμα (...) Έρχονται λοιπόν στο Ισραήλ να καινοτομήσουν, επειδή φοβούνται μήπως γίνουν μη σχετικοί, παρωχημένοι. Είμαστε λοιπόν τυχεροί που έχουμε αυτές τις πάνω από 500 μεγάλες επιχειρήσεις να "τρέχουν" δράσεις ανοιχτής καινοτομίας στο Ισραήλ και μαθαίνουμε από την εμπειρία τους πώς να κάνουμε τα πράγματα σωστά" είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τον Ιτάι Γκριν, οι μεγάλες επιχειρήσεις χρειάζεται να πείσουν έναν/μία entrepreneur (σ.σ. επιχειρηματία που έχει μια αποκλειστική ιδέα για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης και δεν ιδρύει μια επιχείρηση γύρω από μια ήδη υφιστάμενη ιδέα ή προϊόν), έναν/μία startupper, να χτυπήσει την πόρτα τους, πριν χτυπήσει την πόρτα του ανταγωνισμού. Και για να το πετύχουν, χρειάζεται να κάνουν τη ζωή του entrepreneur ευκολότερη, να μη χρειάζεται να χτυπήσει 30 διαφορετικές πόρτες στην εταιρεία για να προτείνει μια λύση, να υπάρχει ένα άτομο που θα λειτουργεί ακριβώς ως σημείο επαφής με αυτούς τους ανθρώπους.

Aυτή η διευκόλυνση δεν είναι όμως το μόνο ζητούμενο για να έρθουν κοντά στις μεγάλες επιχειρήσεις οι startuppers και άλλα λαμπρά μυαλά, ώστε να προτείνουν λύσεις στα προβλήματα και τις προκλήσεις τους. Βασικό ζητούμενο είναι τα ανώτατα στελέχη της μεγάλης επιχείρησης και οι ηγέτες της να πιστεύουν πραγματικά στη διαδικασία της ανάπτυξης καινοτομίας και να την αντιλαμβάνονται πλήρως.

Κατά τον Ιτάι Γκριν, οι μεγάλες επιχειρήσεις χρειάζεται να έχουν στα διοικητικά τους συμβούλια (ΔΣ) τουλάχιστον ένα μέλος με ισχυρό υπόβαθρο στην τεχνολογική καινοτομία. "Στο Ισραήλ είναι υποχρεωτικό βάσει νόμου να υπάρχει τουλάχιστον ένα μέλος ΔΣ σε κάθε τράπεζα, με ισχυρή εμπειρογνωμοσύνη στην τεχνολογική καινοτομία. Μην περιμένετε από την κυβέρνησή σας να το κάνει υποχρεωτικό, κάντε το μόνοι σας πράξη" τόνισε, επισημαίνοντας επίσης ότι χρειάζεται να υπάρχει διαφορετικότητα στα ΔΣ, μεταξύ άλλων σε επίπεδου φύλου αλλά και ηλικίας, σε μια εποχή που το 63% των διευθυντών επιχειρήσεων του δείκτη S & P 500 είναι 60 έως 64,9 ετών, το 17% ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 65-69,9 ετών, το 16% 55-59,9 ετών και μόλις το 2% κάτω των 55.

"Μοιραστείτε τις προκλήσεις σας"

Δεύτερο βασικό ζητούμενο είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν την τόλμη να μοιραστούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν με το οικοσύστημα. "Όταν η επιχείρηση δεν κοινοποιεί την πρόκληση που αντιμετωπίζει, τότε οι entrepreneurs δεν θα έρθουν για να προτείνουν λύσεις" είπε, ενώ πρόσθεσε ότι εξίσου σημαντικό για την ευημερία μιας μεγάλης επιχείρησης και την προσέλκυση και διατήρηση ανθρώπινου ταλέντου υψηλού επιπέδου είναι να μην κρατά στο δυναμικό της ανθρώπους που κινητοποιούνται από το "εγώ" τους, αλλά άτομα με περιέργεια και διάθεση για αναζήτηση καινοτόμων λύσεων.

Πολύ βασικό στοιχείο είναι επίσης οι startuppers να πληρώνονται για τα έργα-πιλότους που εκτελούν σε συνεργασία με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Τόσο γιατί έτσι έχουν κίνητρο, όσο και γιατί όταν αμείβονται για όσα προσφέρουν, θα μοιραστούν αυτή τη θετική εμπειρία και έτσι οι άνθρωποι που έχουν λύσεις θα χτυπήσουν στο μέλλον την πόρτα της συγκεκριμένης επιχείρησης και όχι των ανταγωνιστών της. Αντίστοιχα, οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να καταβάλλουν χρήματα για την αγορά εταιρικών μεριδίων στις startups που συνεργάζονται μαζί τους, αντί να θεωρούν ότι αυτές οφείλουν να τους εκχωρήσουν π.χ., το 25% του κεφαλαίου τους, μόνο και μόνο επειδή …τους έκαναν την τιμή να υλοποιήσουν μαζί τους ένα έργο-πιλότο.

Η μοναδικότητα της κουλτούρας του ισραηλινού οικοσυστήματος και το δώρο της πανδημίας

Ο Ιτάι Γκριν αναφέρθηκε ακόμα στη μοναδικότητα της κουλτούρας του Ισραήλ, όπου όλοι οι συμμετέχοντες στο οικοσύστημα έχουν εξ ορισμού τη νοοτροπία της συνεργασίας και της κοινοποίησης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. "Ακόμα και οι ανταγωνιστές μοιράζονται τις καλές πρακτικές τους κι έτσι όλοι προχωρούν μπροστά ταχύτερα. Δεν φοβούνται να μοιραστούν, θεωρούν ότι το να μοιράζονται είναι δύναμη" είπε.

Πρόσθεσε δε ότι η πανδημία μπορεί να ήταν καταστροφή για όλα, αλλά για την ανάπτυξη καινοτομίας ήταν δώρο. Οι κρίσεις, εξήγησε, είναι οι περίοδοι κατά τις οποίες οι άνθρωποι καινοτομούν, η ώρα για τις επιχειρήσεις να χτίσουν το "επόμενο μεγάλο πράγμα". Και πλέον η τεχνολογία, με τη συνδρομή π.χ., της Τεχνητής Νοημοσύνης, διευκολύνει σημαντικά όλες τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μη χρειάζονται τόσα χρόνια όσα στο παρελθόν, για να αναπτυχθεί μια σημαντική καινοτομία.

Την ομιλία του Ιτάι Γκριν, με τίτλο "Open Innovation: the benefits of corporations to collaborate with startups" διοργάνωσαν η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ), το Elevate Greece και οι σύνδεσμοι Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), στις εγκαταστάσεις της ΑΖΚ ΑΕ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ