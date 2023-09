Πούτιν: Έτοιμοι να συζητήσουμε τη συμφωνία για τα σιτηρά - Ερντογάν: Ελπίζουμε να ολοκληρωθεί ο κόμβος φυσικού αερίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:02

Στο Σότσι της Ρωσίας προσγειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρα το αεροσκάφος της Τουρκικής Δημοκρατίας. Το αεροπλάνο που μετέφερε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και άλλους αξιωματούχους, απογειώθηκε στις 10:50 τοπική ώρα από το αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης και προσγειώθηκε στις 12:15 στο Σότσι.

Περίπου μία ώρα αργότερα ξεκίνησε η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Τούρκου ομολόγου του.

Erdoğan arrives in Sochi to meet with Putin

