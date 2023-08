Πραξικόπημα στην Γκαμπόν: Σε κατ' οίκον περιορισμό ο πρόεδρος Μπόνγκο - Πανηγύρια στους δρόμους

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:27

Ομάδα αποτελούμενη από περίπου δώδεκα αξιωματικούς του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της Γκαμπόν ανακοίνωσε νωρίς σήμερα πως καταλαμβάνει την εξουσία στη χώρα της Αφρικής, ακυρώνει τις εκλογές και "καταλύει όλους τους θεσμούς της Δημοκρατίας", έχοντας αποφασίσει να βάλει "τέλος σε αυτό το καθεστώς", εννοώντας την επί 56 έτη κυριαρχία της οικογένειας Μπόνγκο στην Γκαμπόν.

Η Γκαμπόν είναι η έκτη χώρα της Αφρικής όπου γίνεται στρατιωτικό πραξικόπημα, κατά σειρά το όγδοο από το 2020 — προηγήθηκαν το Μαλί (δύο φορές), η Μπουρκίνα Φάσο (επίσης), η Γουινέα, το Τσαντ και, μόλις τον περασμένο μήνα, ο Νίγηρας.

Ανακοίνωση ελέγχου της διακυβέρνησης

Η ομάδα εμφανίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μπροστά στις κάμερες της κρατικής τηλεόρασης, που έχει την έδρα της δίπλα στο κτήριο της προεδρίας, και ένα μέλος της ανέγνωσε ανακοίνωση που κάνει λόγο για διακυβέρνηση "ανεύθυνη" και "απρόβλεπτη", που οδηγούσε "σε διαρκή επιδείνωση της κοινωνικής συνοχής" και "σε χάος", προσθέτοντας "εν ονόματι του λαού της Γκαμπόν αποφασίσαμε να υπερασπίσουμε την ειρήνη βάζοντας τέλος σε αυτό το καθεστώς".

There is another Military coup in Gabon, what’s going on with African countries exactly?



pic.twitter.com/oZg0FcYOqW

Η ομάδα των αξιωματικών, που αυτοαποκαλείται "Επιτροπή μετάβασης και αποκατάστασης των θεσμών", διαβεβαίωσε πως εκπροσωπεί όλα τα όπλα των ενόπλων δυνάμεων και το σύνολο των σωμάτων ασφαλείας.

Οι εκλογές της 26ης Αυγούστου και τα αποτελέσματά τους "ακυρώνονται".

"Όλοι οι θεσμοί της δημοκρατίας καταλύονται, η κυβέρνηση, η Γερουσία, η Βουλή, το Συνταγματικό Δικαστήριο. Καλούμε τον πληθυσμό να μείνει ήρεμος (...) και διαβεβαιώνουμε προς είμαστε προσηλωμένοι στην τήρηση των δεσμεύσεων της Γκαμπόν έναντι της διεθνούς κοινότητας", σύμφωνα με τους πραξικοπηματίες, που έκαναν επίσης γνωστό πως κλείνουν τα σύνορα "μέχρι νεοτέρας διαταγής".

Ανάμεσα στους αξιωματικούς είναι μέλη της προεδρικής φρουράς, του τακτικού στρατού και της αστυνομίας.

Σε κατ' οίκον περιορισμό ο ανατραπείς πρόεδρος

Ο Μπόνγκο κρατείται "στην κατοικία του φρουρούμενος" μαζί με την οικογένειά του και τους γιατρούς του, αλλά και έναν από τους γιους του που έχει συλληφθεί, ανακοίνωσαν σήμερα οι αξιωματικοί: "Ο πρόεδρος Αλί Μπονγκό κρατείται στην κατοικία του φρουρούμενος μαζί με την οικογένειά του και τους γιατρούς του", σύμφωνα με ανακοίνωση που διάβασαν στην κρατική τηλεόραση οι στρατιωτικοί της Επιτροπής Μετάβασης και Αποκατάστασης των Θεσμών.

Ο Νουρεντίν Μπονγκό Βαλεντίν, γιος και στενός σύμβουλος του προέδρου, ο Ίαν Ζισλέν Ενγκουλού, προσωπάρχης του Μπονγκό, ο Μοχάμεντ Αλί Σαλιού, αναπληρωτής προσωπάρχης, ο Αμπντούλ Χοσεϊνί, σύμβουλος της προεδρίας, ο Ζεσιέ Ελά Εκογκά, ειδικός σύμβουλος και εκπρόσωπος Τύπου της προεδρίας, καθώς και τα δύο πιο υψηλόβαθμα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος της Γκαμπόν "έχουν συλληφθεί", εξήγησε ο συνταγματάρχης που διάβασε στη διάρκεια της νύκτας την ανακοίνωση για το πραξικόπημα.

Αυτοί συνελήφθησαν κυρίως για "εσχάτη προδοσία εναντίον των θεσμών του κράτους, μαζική υπεξαίρεση κρατικών κεφαλαίων, κατάχρηση διεθνούς χρηματοδότησης, πλαστογραφία και χρήση πλαστογραφίας, πλαστογραφία της υπογραφής του προέδρου της Δημοκρατίας, ενεργητική δωροδοκία, λαθρεμπόριο ναρκωτικών", διευκρίνισε.

Πυροβολισμοί στην πρωτεύουσα

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως καθώς εκφράζονταν οι στρατιωτικοί, ακούγονταν σφοδρά πυρά στην πρωτεύουσα Λιμπρεβίλ.

#Gabon

The joy of freedom 😅.

Gabonese in the streets showing love and support for our armed forces. pic.twitter.com/Bigah9LXoK

— Elle Vit Belle (She/Her) (@ElvineBelinda) August 30, 2023

Σε ένα βίντεο προφανώς από την κατοικία του, ο Μπόνγκο κάλεσε τον κόσμο να "κάνει θόρυβο" για να τον υποστηρίξει. Αντ' αυτού το πλήθος βγήκε στους δρόμους της πρωτεύουσας και οι πολίτες τραγουδούν τον εθνικό ύμνο για να γιορτάσουν την απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του γόνου μιας δυναστείας που κατηγορείται ότι πλούτισε από τον πλούτο των πόρων της χώρας, ενώ πολλοί από τους πολίτες της παλεύουν με την πείνα.

Αρχικά οι πολίτες ενώθηκαν με τους στρατιωτικούς, τους οποίους ευχαριστούσαν, όμως οι ένοπλες δυνάμεις στη συνέχεια τους ζήτησαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να απομακρυνθούν από στρατηγικής σημασίας σημεία της πρωτεύουσας.

#Gabon

The joy of freedom 😅.

Gabonese in the streets showing love and support for our armed forces. pic.twitter.com/Bigah9LXoK

— Elle Vit Belle (She/Her) (@ElvineBelinda) August 30, 2023

Νίκη Μπόνγκο

Το στρατιωτικό πραξικόπημα ανακοινώθηκε λίγη ώρα αφού η εκλογική επιτροπή έκανε γνωστό πως ο πρόεδρος Αλί Μπονγκό, στην εξουσία 14 χρόνια, εξασφάλισε τρίτη συναπτή θητεία στις εκλογές εξασφαλίζοντας το 64,27% των ψήφων και επικρατώντας του αντιπάλου του Αλμπέρ Οντό Οσά, ο οποίος έλαβε το 30,77%.

Ο Μπόνγκο ήταν υποψήφιος για το Δημοκρατικό Κόμμα της Γκαμπόν (PDG), το κόμμα που ιδρύθηκε από τον πατέρα του, Ομάρ Μπόνγκο, ο οποίος ηγήθηκε της Γκαμπόν από το 1967 έως το 2009. Μετά το θάνατό του, ο γιος του, τότε υπουργός Άμυνας, πήρε τη θέση του ως πρόεδρος και έχει ήταν στην εξουσία από τότε.

Καταγγελίες για νοθεία

Ο Αλμπέρ Οντό Οσά κατήγγειλε "νοθεία από το στρατόπεδο Μπονγκό" δυο ώρες προτού κλείσουν οι κάλπες το Σάββατο, δηλώνοντας πως νικητής ήταν ο ίδιος.

Η πλευρά του απαίτησε προχθές Δευτέρα από τον κ. Μπονγκό να οργανώσει "χωρίς αιματοχυσία" τη μεταβίβαση της εξουσίας.

Το Σάββατο, το στρατόπεδο της αντιπολίτευσης είπε ότι οι εκλογές ήταν μια "απάτη που ενορχηστρώθηκε από τον Αλί Μπόνγκο και τους υποστηρικτές του" μετά τη διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο και την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης France 24, RFI και TV5 Monde απαγορεύτηκε να μεταδίδουν ειδήσεις επίσης, κατηγορούμενα για "έλλειψη αντικειμενικότητας και ισορροπίας… σε σχέση με τις τρέχουσες γενικές εκλογές", δήλωσε η κυβέρνηση.

Η έλλειψη διεθνών παρατηρητών, η αναστολή ορισμένων ξένων εκπομπών και η απόφαση των αρχών να κόψουν την υπηρεσία διαδικτύου και να επιβάλουν νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα, μετά την ψηφοφορία που είχε εγείρει ανησυχίες για τη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας.

"Γνωρίζουμε επίσης ότι το Διαδίκτυο είναι ακόμα κλειστό. Έκλεισε το Σαββατοκύριακο και επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας", είπε δημοσιογράφος του αλ-Τζαζίρα. "Έτσι, οι άνθρωποι φοβούνται πολύ". "Είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους στη Γκαμπόν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να γνωρίζουν τι συμβαίνει", πρόσθεσε.