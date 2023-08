Η Freddie Mac πουλά χαρτοφυλάκιο “κόκκινων” δανείων αξίας 628 εκατ. δολαρίων

Αγοραστές για χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων αξίας περίπου 628 εκατ. δολαρίων, μέσω δημοπρασίας, αναζητά η εταιρεία ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων Freddie Mac.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα διατεθούν μέσω τεσσάρων προσφορών, δύο τυπικών (SPO) και δύο εκτεταμένου χρονοδιαγράμματος (EXPO).

H Freddie Mac ανέφερε ότι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών για τις δύο τυπικές προσφορές NPLs είναι έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ για τις προσφορές εκτεταμένου χρονοδιαγράμματος έως τις 19 Οκτωβρίου.

Το χαρτοφυλάκιο αφορά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ήτοι δάνεια για τα οποία οι δανειολήπτες είτε έχουν αθετήσει τις ημερομηνίες αποπληρωμής είτε έχουν δηλώσει αδυναμία διακανονισμού των τόκων ή του κεφαλαίου.

Ο χρόνος που απαιτείται για την κατηγοριοποίηση ενός δανείου ως NPL είναι συνήθως μεταξύ 90 ημερών ή 180 ημερών, αλλά μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τους ειδικούς όρους του δανείου.

Η Freddie Mac, η οποία αγοράζει στεγαστικά δάνεια από τράπεζες, ανέφερε ότι η Wells Fargo Securities LLC και η First Financial Network Inc ενεργούν ως σύμβουλοι για την πώληση του χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων.