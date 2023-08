Θάνατος Πριγκόζιν: Καρέ-καρέ το βίντεο με την πτώση του αεροσκάφους

"Όλοι γνωρίζουν ποιος εμπλέκεται". Η φράση αυτή που σχολιάζει το αεροπορικό δυστύχημα στη Ρωσία με δέκα νεκρούς, ένας εκ των οποίων υποστηρίζεται από τη Ρωσία ότι είναι ο Γεβγκένι Πριγκόζιν ανήκει στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και "φωτογραφίζει" προφανώς τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το Κίεβο διαμηνύει ότι δεν είχε καμία σχέση με το αεροπορικό δυστύχημα, στο οποίο εικάζεται ότι σκοτώθηκε ο ιδρυτής και αρχηγός του μισθοφορικού στρατού Βάγκνερ που στις 24 Ιουνίου, προ δύο μηνών, έφτασε λίγα χιλιόμετρα πριν την εισβολή στη Μόσχα στην κορύφωση μιας ανταρσίας που είχε κάνει τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις μουδιασμένη.

Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι και οι δέκα που επέβαιναν στο αεροπλάνο σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη κοντά στη Μόσχα - και ότι μεταξύ των επιβατών ήταν ο Πριγκόζιν και το δεξί του χέρι Ντμίτρι Ούτκιν. Ρωσικές πηγές αναφέρουν επίσης, ότι η σορός του Πριγκόζιν αναγνωρίστηκε στο νεκροτομείο από έναν από τους άνδρες του. Ο Πριγκόζιν φέρεται να αναγνωρίστηκε από ένα σημάδι στο χέρι του ενώ ο Ούτκιν από τα χαρακτηριστικά τατουάζ του.

Russian Telegram channel VChK-OGPU says that an eyewitness reported two explosions, resembling missile firing, sounded in the sky before Prigozhin's plane went down.



"There were two shooting blasts. When I heard the first explosion, I just raised my head and I saw sparks… pic.twitter.com/xBeQZIhktW