Ντμίτρι Ούτκιν: Το προφίλ του "δεξιού χεριού" του Πριγκόζιν με τα ναζιστικά τατουάζ που σκοτώθηκε στην πτώση του τζετ

Ο διαβόητος διοικητής της ομάδας Βάγκνερ, Ντμίτρι Ούτκιν, ο οποίος θεωρούνταν και συνιδρυτής της ρωσικής εταιρίας μισθοφόρων, ήταν ανάμεσα στα θύματα της χθεσινής συντριβής του αεροσκάφους στην επαρχία Τβερ, όπως ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Στο ίδιο ιδιωτικό τζετ επέβαινε, σύμφωνα με ρωσικά και διεθνή μέσα, και ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος μόλις πριν 2 μήνες ξεκίνησε την ανταρσία κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν.

The leaders of "Wagner" confirm the fact of the death of Prigozhin and Utkin, - said the gauleiter of Zaporizhzhia Region, Rogov. Some Russian media, citing their sources, also claim that Prigozhin and Utkin were on board the crashed business jet.

Ο Ούτκιν έχει περιγραφεί ως το δεξί χέρι του Πριγκόζιν και φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση της ομάδας Βάγκνερ.

Together with Prigozhin, Dmitry Utkin was in the crashed plane. PMC "Wagner" was named after him.



