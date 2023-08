Καταρρίφθηκε από πύραυλο το αεροπλάνο του Πριγκόζιν ή υπήρχε βόμβα;

Κάτοικοι της περιοχής Τβερ βιντεοσκόπησαν την πτώση αεροπλάνου στο οποίο φέρεται να επέβαινε ο επικεφαλής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο έλεγχος του αεροπλάνου φαίνεται να χάνεται εντελώς, σημειώνει σε ανάλυσή του το ανεξάρτητο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Meduza. Ταυτόχρονα, κρίνοντας από τον ήχο, τουλάχιστον ένας κινητήρας εξακολουθεί να λειτουργεί όσο πέφτει. Ορισμένα μέρη, όπως η ουρά, πέφτουν ξεχωριστά.

🔖🇷🇺#Russia #PMC #Wagner #Prigozhin: ❗️⚡️According to preliminary data, a plane with tail number RA-02795 crashed in the Tver region.

It belongs to Yevgeny Prigozhin, writes Baza.

The moment of the downing of Yevgeny Prigozhin's plane. 10 people died. pic.twitter.com/baT99C0RAW