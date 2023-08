Ρωσία: Νεκρός ο Πριγκόζιν από συντριβή αεροπλάνου - Το Κίεβο είναι βέβαιο ότι εξοντώθηκε από το Κρεμλίνο

Ο επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, 62 ετών, που προχώρησε σε εξέγερση επικεφαλής των μισθοφόρων του εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας τον Ιούνιο προτού τη ματαιώσει, ο κυριότερος στρατιωτικός ηγέτης της εταιρείας του, ο Ντμίτρι Ούτκιν, και άλλοι οκτώ επιβάτες σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη δικινητήριο ιδιωτικό αεροσκάφος Embraer στη Ρωσία χθες Τετάρτη.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Ροσαβιάτια επιβεβαίωσε πως ο Γεβγκένι Πριγκόζιν και ο Ντμίτρι Ούτκιν επέβαιναν στο ιδιωτικό τζετ, που εκτελούσε πτήση από η Μόσχα προς την Αγία Πετρούπολη και κατέπεσε στην περιφέρεια Τβερ, χωρίς να επιζήσει κανείς.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα στο έδαφος.

Ο κατάλογος των επιβατών που δημοσιοποίησε η Ροσαβιάτια περιλάμβανε τα ονόματα του Γεβγκένι Πριγκόζιν, του Ντμίτρι Ούτκιν, καθώς και αυτό του Βαλερί Τσεκάλοφ, του επικεφαλής της ασφάλειας του ηγέτη της εταιρείας μισθοφόρων.

Στο αεροσκάφος "επέβαιναν δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία μέλη του πληρώματος. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος είναι νεκροί", ανέφερε νωρίτερα μέσω Telegram το ρωσικό υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

Κατά την ίδια πηγή, το αεροσκάφος Embraer Legacy συνετρίβη κοντά στο χωριό Κουζένκινα, στην περιφέρεια Τβερ, βορειοδυτικά της Μόσχας.

Βίντεο, την αυθεντικότητα των οποίων το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν έχει μπορέσει να επαληθεύσει μέχρι στιγμής, μεταφορτώθηκαν σε λογαριασμούς στην πλατφόρμα Telegram, και δείχνουν φλεγόμενα συντρίμμια σε χωράφι, ή ακόμη αεροσκάφος να πέφτει από τον ουρανό. Σύμφωνα με ένα κανάλι στην πλατφόρμα, ακούστηκαν "εκρήξεις" προτού συντριβεί το αεροσκάφος. Σύμφωνα με δεύτερο –το Grey Zone, το οποίο φέρεται να έχει σχέσεις με τη Βάγκνερ–, το αεροσκάφος καταρρίφθηκε.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επιβεβαιωθούν με ανεξάρτητο τρόπο.

