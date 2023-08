Νεκρός ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, λέει η Ρωσία - Συνετρίβη το αεροπλάνο του

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:04

Οκτώ πτώματα έχουν περισυλλεγεί στο σημείο όπου συνετρίβη σήμερα ιδιωτικό αεροσκάφος με 10 επιβαίνοντες, στα ονόματα των οποίων περιλαμβάνεται αυτό του αρχηγού της ρωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων.

#Russia 🇷🇺: another video of #Prigozhin's jet falling from the sky and slamming into the ground in the #Tver oblast. pic.twitter.com/qYOTH1jE9h