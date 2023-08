Βρετανία: Οι Εργατικοί διαψεύδουν την υπαναχώρηση στο σχέδιο ενίσχυσης των εργασιακών δικαιωμάτων

Η ηγεσία της βρετανικής αντιπολίτευσης των Εργατικών διέψευσε ότι το κόμμα υπαναχωρεί στο σχέδιο ενίσχυσης των εργασιακών δικαιωμάτων προκειμένου να πάρει με το μέρος του τους ηγέτες των εταιρειών, ενώ υποσχέθηκε μάλιστα τη "μεγαλύτερη αναβάθμιση" των τελευταίων δεκαετιών στα εργασιακά δικαιώματα εάν κερδίσει την εξουσία στις εκλογές του επόμενου έτους.

Ειδικότερα, το κόμμα δεσμεύτηκε το 2021 να προστατεύσει περισσότερο τους εργαζόμενους στη λεγόμενη οικονομία διαμοιρασμού (gig economy) δημιουργώντας ένα ενιαίο καθεστώς "εργαζομένου" για όλους ανεξαρτήτως τους τύπους σύμβασης, πέρα από εκείνων που είναι πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται κείμενο από την τελευταία συνεδρίαση του κόμματος τον περασμένο μήνα, αντί της άμεσης εισαγωγής του σχεδίου αν έρθουν στην εξουσία, οι Εργατικοί πλέον εξετάζουν να το διαβουλευτούν όταν γίνουν στην κυβέρνηση.

Πρόκειται για πολιτικά ευαίσθητο θέμα, καθώς οι Συντηρητικοί παρουσιάζουν το εργασιακό "New Deal" των Εργατικών ως απειλή για τις επιχειρήσεις, στην προσπάθεια του κόμματος του Ρίσι Σούνακ να αποθαρρύνει τις εταιρείες από το να παρέχουν στήριξη στον αντίπαλό το Κιρ Στάρμερ.

Από την πλευρά των Εργατικών πάντως, απαντώντας στο δημοσίευμα των FT η αναπληρώτρια αρχηγός Άντζελα Ρέινερ έγραψε στο twitter ότι "Όχι μόνο δεν θα αποδυναμώσουμε το σχέδιο, αλλά θα περιγράψουμε λεπτομερώς πώς θα το εφαρμόσουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε την εκστρατεία τρομοκράτησης των Τόρις (σ.σ. προσωνύμιο του κόμματος των Συντηρητικών)".

Labour’s New Deal for Working People will be the biggest levelling-up of workers’ rights in decades - providing security, treating workers fairly, and paying a decent wage. 🧵1/8https://t.co/GP5rTGKPVZ