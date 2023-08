Δομινικανή Δημοκρατία: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 65 τραυματίες από έκρηξη σε επιχείρηση

Σε τουλάχιστον 12 ανέρχονται οι νεκροί και σε 65 οι τραυματίες από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες μέσα σε επιχείρηση στη Σαν Κριστόμπαλ, όχι μακριά από την πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο τον Ερυθρό Σταυρό, σε νεότερο απολογισμό της τραγωδίας.

Ανάμεσα σε εκείνους που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη είναι και ένα βρέφος ηλικίας τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα υγείας της Δομινικανής Δημοκρατίας

Ακόμη 65 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 55 αγνούνται, μετέδωσε το CNN.

Esto me llegó de gente que conozco de allá, las autoridades reduciendo muertos, heridos, ocultando la verdad, da igual el país, parece ser que fue la explosión en una fábrica de plásticos. Me han llegado imágenes muy fuertes que no compartiré. Esto no lo verás en las noticias. pic.twitter.com/bH62Z9mrtf