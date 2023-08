Καταστροφή στη Χαβάη από τις φονικές πυρκαγιές - Τουλάχιστον 53 οι νεκροί

Ο απολογισμός των θυμάτων των πυρκαγιών στη Χαβάη, μια από τις οποίες μετέτρεψε το θέρετρο Λαχάινα στο νησί Μάουι σε αποκαΐδια, αυξήθηκε χθες Πέμπτη το βράδυ στους 53 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι αρχές της κομητείας του Μάουι.

Τουλάχιστον τρεις μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν ταυτόχρονα στο Μάουι το βράδυ της Τρίτης, αποκόπτοντας το δυτικό τμήμα της νήσου και την ιστορική πόλη Λαχάινα, όπου τουλάχιστον 271 κτίσματα καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές.

Utter devastation left by the wildfires in Maui, Hawaï. It is far from hyperbole to say that Lahaina has been wiped off the map.



Credit: Vince Carter pic.twitter.com/dlwxTNY51R