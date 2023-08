Χαβάη: Τουλάχιστον 36 νεκροί από τις πυρκαγιές

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12:05

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ανέμους ενός μακρινού τυφώνα και έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος του θερέτρου Λαχέινα στο νησί Μάουι της Χαβάης, ανέφερε αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ (τοπική ώρα) σε ανακοίνωσή της η Κομητεία Μάουι.

Συνοικίες ολόκληρες έγιναν παρανάλωμα του πυρός και η δυτική πλευρά του νησιού έχει σχεδόν αποκοπεί, με μόνο έναν αυτοκινητόδρομο να παραμένει ανοικτός και χιλιάδες ανθρώπους να περιμένουν να απομακρυνθούν, ενώ αξιωματούχοι κάνουν λόγο για εκτεταμένη καταστροφή στη Λαχέινα, το λιμάνι της και τις γύρω περιοχές.

Μερικοί άνθρωποι έπεσαν στον ωκεανό για να ξεφύγουν από τον καπνό και τις φλόγες.

"Έχουμε τη χειρότερη καταστροφή που έχω δει ποτέ. Όλη η Λαχέινα έχει καεί. Είναι σαν Αποκάλυψη", λέει ο κάτοικος της Λαχέινα Μέισον Τζάρβι που διέφυγε από την πόλη.

Ο Τζέρβι έδειξε στο Ρόιτερς φωτογραφίες που τράβηξε κατά μήκος της παραλίας της Λαχέινα όπου τα πάντα έχουν γίνει στάχτη. Καθώς φορούσε κοντό παντελόνι, έδειξε επίσης καψίματα στο μηρό του, τα οποία είπε πως έπαθε καθώς οδηγούσε το ηλεκτρικό ποδήλατό του ανάμεσα στις φλόγες για να σώσει τον σκύλο του.

Αεροφωτογραφίες εικονίζουν στήλες καπνού να υψώνονται από το ένα τετράγωνο μετά το άλλο στη Λαχέινα, που είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός στο Μάουι και φιλοξενεί πολλά μεγάλα ξενοδοχεία.

"Είναι σαν να βομβαρδίσθηκε μια περιοχή. Είναι σαν πολεμική ζώνη", είπε ο πιλότος ελικοπτέρου Ρίτσαρντ Όλστεν, σύμφωνα με το Hawaii News Now.

Καθώς οι πυροσβέστες δίνουν μάχη εναντίον τριών μεγάλων πυρκαγιών, η πρόσβαση στο δυτικό Μάουι έχει αποκλειστεί για όλους, εκτός από τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους ανθρώπους που απομακρύνονται.

Περισσότεροι από 11.000 τουρίστες απομακρύνθηκαν από το Μάουι, δήλωσε αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ ο Εντ Σνίφεν της Διεύθυνσης Μεταφορών της Χαβάης. Αν και έχουν κλείσει τουλάχιστον 16 δρόμοι, το αεροδρόμιο του Μάουι λειτουργεί κανονικά και οι αεροπορικές εταιρείες μειώνουν τις τιμές των εισιτηρίων για τους ανθρώπους που θέλουν να φύγουν από το νησί, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Σνίφεν.

Hawaii on fire: people rush into the water to seek safety from the fires. Fires in Hawaii, fanned by high winds, have burned many buildings around Maui, including the historic town of Lahaina. In several communities, they closed schools and evacuated people. And some local… pic.twitter.com/AFirl2ozuX

Οι πυρκαγιές πλήττουν κυρίως το νησί Μάουι και σε μικρότερο βαθμό αυτό της Χαβάης. Έχουν επιδεινωθεί από τους σφοδρούς ανέμους, που πνέουν με ταχύτητα μέχρι 130 χλμ/ώρα, τροφοδοτούμενοι από τον τυφώνα Ντόρα, ο οποίος περνάει αυτή τη στιγμή από τον Ειρηνικό Ωκεανό, εκατοντάδες χιλιόμετρα νότια του αρχιπελάγους.

Η τουριστική πόλη Λαχέινα, στη δυτική ακτή του Μάουι, είναι αυτή που επλήγη περισσότερο και μεγάλο μέρος της έχει καταστραφεί από τις φλόγες.

Αυτό το θέρετρο των 12.000 κατοίκων έζησε σκηνές "αντάξιες ταινίας φρίκης", είπε στο CNN η Κλερ Κεντ, μια κάτοικος το σπίτι της οποίας καταστράφηκε από τη φωτιά. Περιέγραψε το χάος που επικρατεί στην κοινότητα με "ανθρώπους εγκλωβισμένους σε μποτιλιαρίσματα", ανάμεσα σε "αυτοκίνητα που έχουν πάρει φωτιά και στις δύο πλευρές του δρόμου".

"Μεγάλο μέρος της Λαχέινα (...) έχει καταστραφεί και εκατοντάδες οικογένειες έχουν εκτοπισθεί", επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης της Χαβάης Τζος Γκριν.

Πτήσεις πάνω από την πόλη επέτρεψαν να εντοπισθούν "τουλάχιστον 271 δομές" που έχουν υποστεί ζημιές, σύμφωνα με την κομητεία του Μάουι.

I’m scheduled to fly into Hawaii this Friday for business. (9 days)



(I’m bringing my entire family so they can vacay while I work.) I’ll also be joining in as I’m fulfilling my contract.



We have access to a plane, so on the 6th day we were scheduled to fly into Maui to stay and… pic.twitter.com/4m5pQ183gV