Ρωσία: Ένας νεκρός και 60 τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο κοντά στη Μόσχα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23.10

Ένας νεκρός, οκτώ αγνοούμενοι και περίπου 60 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός της έκρηξης που συγκλόνισε νωρίτερα σήμερα εργοστάσιο στην πόλη Σεργκιέβ Ποσάντ, περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.

Μέλη των συνεργείων διάσωσης ανέφεραν ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη με πυροτεχνικό εξοπλισμό, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS. Περισσότεροι από 150 πυροσβέστες και αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία συνεχίζεται για την ανεύρεση οκτώ ανθρώπων που αγνοούνται.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια τεράστια στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό πάνω από το σημείο της έκρηξης και σπασμένα παράθυρα σε πολυώροφα κτίρια.

