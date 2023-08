Ελ Εριάν: "Καμπανάκι" για την Κίνα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Την άποψη ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τις τιμές παραγωγού στην Κίνα που δημοσιεύτηκαν σήμερα αμβλύνουν τις ανησυχίες για την κινεζική οικονομία εξέφρασε ο διάσημος οικονομολόγος Μοχάμεντ Ελ Εριάν.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στο X, τα στοιχεία θα βαθύνουν τις ανησυχίες τόσο για τις προοπτικές της Κίνας όσο και για την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών μέτρων τόνωσης.

Per the data just released, both CPI and PPI annual #inflation are now in negative territory in #China:

Consumer prices fell 0.3% in July while producer prices dropped 4.4%.

These numbers will deepen worries about both China’s #growth prospects and the effectiveness of…