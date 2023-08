Τουρκία: Έκρηξη σε σιλό σιτηρών σε λιμάνι της Ντερίντζε - Τουλάχιστον 12 τραυματίες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:00

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, στις 14:40, σε σιλό σιτηρών κοντά στο λιμάνι στην Ντερίντζε στην επαρχία του Κοτζαέλι, στο βόρειο τμήμα του κόλπου της Νικομήδειας, όπως μεταδίδουν το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT και άλλα εγχώρια ΜΜΕ.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες το συμβάν φαίνεται πως σημειώθηκε κοντά σε σιλό της Τουρκικής Επιτροπής Σιτηρών (TMO) και η αστυνομία διεξάγει έρευνες.

Ο δήμαρχος του Ντερίντζε Ζεκί Αϊγκιούν είπε επίσης σε δήλωση, έχοντας μεταβεί στο σημείο της έκρηξης: "Αυτή τη στιγμή είμαστε απασχολημένοι με την αναγνώριση των τραυματιών και τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Γίνονται έρευνες, δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες, αλλά έχουμε στείλει 3-4 από τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Παρακολουθούμε το περιστατικό με τις ομάδες μας".

⚡️Video of the explosion at a Port in Derince, Turkey. pic.twitter.com/NbMeOvJvz2