Adani Energy Solutions: Εξασφαλίζει χρηματοδότηση για έργο ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων

Η Adani Energy Solutions Limited (AESL) ανακοίνωσε τη Δευτέρα το κλείσιμο της χρηματοδότησης του έργου σύνδεσης υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Θα καταστήσει εφικτή την περαιτέρω "πράσινη" λειτουργία του δικτύου της Βομβάης με την παροχή περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην πόλη, υποστηρίζοντας παράλληλα την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Οι εργασίες κατασκευής του πολύπλευρου έργου των 80 χιλιομέτρων για τη σύνδεση αυτή θα αρχίσουν τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Το εν λόγω χρηματοδοτικό πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας δανειακής σύμβασης χρηματοδότησης έργων ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία είναι δεσμευμένη από τον Οκτώβριο του 2021 για το υπό κατασκευή χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων του δικτύου ηλεκτροδότησης. Η τραπεζική κοινοπραξία για το πλαίσιο χρηματοδότησης της πλατφόρμας υποδομών περιελάμβανε εννέα διεθνείς τράπεζες, μεταξύ των οποίων οι DBS Bank Ltd., Intesa Sanpaolo S.p.A., Mizuho Bank Ltd., MUFG Bank Ltd., Siemens Bank GmbH, Société Générale, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation και The Hong Kong Mortgage Corporation Limited.