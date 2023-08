Χτύπημα στη ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ: "Επιτυχής η επίθεση στο ρωσικό πολεμικό πλοίο", λένε οι Ουκρανοί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17.04

Η ουκρανική επίθεση με drones που είχε στόχο τη ρωσική ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα "πέτυχε" να πλήξει ένα ρωσικό αποβατικό σκάφος, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή στις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας (SBU).

"Η επίθεση στο αποβατικό σκάφος στο Νοβοροσίσκ ήταν επιτυχής", ανέφερε η πηγή, διευκρινίζοντας ότι η επιχείρηση είχε στόχο ακριβώς το αποβατικό σκάφος του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού "Ολενεγκόρσκι Γκορνιάκ".

Νωρίτερα σήμερα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας προσπάθησαν στη διάρκεια της νύχτας να πραγματοποιήσουν επίθεση στη βάση Νοβοροσίσκ, σ' ένα επεισόδιο κατά το οποίο δύο πηγές είπαν στο Reuters πως προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε ρωσικό πολεμικό πλοίο.

Εξαιτίας της επίθεσης, το μη στρατιωτικό λιμάνι, το οποίο διαχειρίζεται το 2% των παγκόσμιων πετρελαϊκών προμηθειών και από το οποίο εξάγονται επίσης σιτηρά, υποχρεώθηκε να σταματήσει προσωρινά τις κινήσεις των πλοίων, πριν επαναλάβει στη συνέχεια την ομαλή λειτουργία του, όπως ανακοινώθηκε από την Κοινοπραξία του Αγωγού της Κασπίας, η οποία διαχειρίζεται τον τερματικό σταθμό πετρελαίου που υπάρχει εκεί.

BREAKING:



Ukraine releases video evidence of its attack on the Russian landing ship Olenegorsky Gornyk



The naval drone with 450kg of explosives caused significant damage to the ship, which normally has a crew of 100 sailors



It’s unknown how many Russians might have been killed pic.twitter.com/xkhxhmtE7g