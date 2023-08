ΗΠΑ: Αθώος δήλωσε ο Τραμπ σε όλες τις κατηγορίες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23.40

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Ουάσινγκτον όπου δήλωσε αθώος στις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν για συνωμοσία με στόχο να αποτρέψει την επικύρωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2020.

Φορώντας μπλε κοστούμι και κόκκινη γραβάτα, ο Τραμπ – ο οποίος θεωρείται φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προσεχείς προεδρικές εκλογές – παρουσιάστηκε στο δικαστήριο λίγο πριν από τις 16:00 (τοπική ώρα, 23:00 ώρα Ελλάδος), μετά τη δίωξη που του ασκήθηκε από τον ειδικό εισαγγελέα Τζακ Σμιθ.

Οι κατηγορίες εναντίον του Τραμπ είναι πρώτον, η συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών, δεύτερον, η συνωμοσία για την παρακώλυση επίσημης διαδικασίας, τρίτον, η παρεμπόδιση και απόπειρα παρεμπόδισης επίσημης διαδικασίας και τέλος, η συνωμοσία κατά των δικαιωμάτων.



