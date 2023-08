Nintendo: Εκτίναξη κερδοφορίας 52% με φόντο την ταινία Super Mario και το παιχνίδι Zelda

Ισχυρή κερδοφορία που ξεπέρασε κατά πολύ τις προβλέψεις της αγοράς παρουσίασε στο τρίμηνο η Nintendo, λαμβάνοντας ισχυρή ώθηση από την ταινία Super Mario Bros και τη δημοφιλία της τελευταίας έκδοσης του παιχνιδιού Zelda για την κονσόλα Switch.

Ειδικότερα, ο ιαπωνικός κολοσσός του gaming ολοκλήρωσε το πρώτο του οικονομικό τρίμηνο με εκτίναξη της κερδοφορίας του στα 181,02 δισ. γιεν (1,268 δισ. δολάρια) έναντι των μόλις 109,91 δισ. γιεν που έβλεπε η μέση εκτίμηση των αναλυτών.

Την ίδια ώρα, τα έσοδα της Nintendo διαμορφώθηκαν σε 461,31 δισ. γιεν (3,2 δισ. δολάρια) υπερβαίνοντας κατά πολύ επίσης τη μέση εκτίμηση για 395,4 δισ. γιεν.

Σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, τα έσοδα της Nintendo ήταν ενισχυμένα κατά 50% ενώ τα καθαρά της κέρδη αυξήθηκαν κατά 52%.

Τα λειτουργικά της κέρδη ανήλθαν σε 185,44 δισ. γιεν, επίσης υψηλότερα από τις προσδοκίες, σημειώνοντας άλμα 82,4% σε ετήσια βάση.

Η Nintendo έλαβε ισχυρή ώθηση από την ταινία "The Super Mario Bros. Movie", που βασίζεται στους πλέον διάσημους χαρακτήρες της εταιρείας και η οποία έχει αποφέρει περισσότερα από 1 δισ. δολάρια στο box office από την κυκλοφορία της τον Απρίλιο. Η παραγωγή της ταινίας έγινε από την Universal Studios.

Ο ιαπωνικός γίγαντας του gaming κυκλοφόρησε επίσης τον Μάιο το πολυαναμενόμενο παιχνίδι με τίτλο "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", για το οποίο ανέφερε ότι ήταν ο τίτλος που έκανε τις ταχύτερες πωλήσεις στην ιστορία της σειράς.