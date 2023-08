ΗΠΑ: Λήξη συναγερμού στο Καπιτώλιο - Δεν υπήρξε ένοπλος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:36

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αστυνομίας στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, χωρίς να βρεθεί κάποιος ένοπλος, με τις αρχές να αναφέρουν ότι επρόκειτο για λάθος πληροφορία στο τηλεφώνημα που κινητοποίησε τις δυνάμεις ασφαλείας.

"Υπήρξε ένα τηλεφώνημα για έναν ενεργό σκοπευτή. Φαίνεται να ήταν κακοπροαίρετο τηλεφώνημα. Δεν εντοπίστηκαν τραυματίες και δεν εντοπίστηκαν σκοπευτές" ανέφερε ο εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσιγκτον, Χιου Κάρεου, σύμφωνα με το Reuters.

Νωρίτερα, η αστυνομία του Καπιτωλίου είχε αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ότι όσοι βρίσκονται μέσα σε κτίριο της Γερουσίας "θα πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο" λόγω αναφοράς για παρουσία ενόπλου.

Our officers are searching in and around the Senate Office Buildings in response to a concerning 911 call. Please stay away from the area as we are still investigating. We will continue to communicate with the public here. pic.twitter.com/vqCY0I7u8m