Πυρ ομαδόν από Ελ Εριάν, Σάμερς και Κρούγκμαν κατά Fitch

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την απόφαση της Fitch να υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ, με τους διάσημους οικονομολόγους Μοχάμεντ Ελ Εριάν, Πολ Κρούγκμαν και Λάρι Σάμερς να επικρίνουν τον οίκο αξιολόγησης δεδομένης της ανθεκτικότητας που δείχνει η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη.

Ειδικότερα, ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ και σύμβουλος των προέδρων Κλίντον και Ομπάμα, Λάρι Σάμερς είπε ότι παρόλο που υπάρχουν λόγοι ανησυχίας μακροπρόθεσμα για το έλλειμμα των ΗΠΑ, η ικανότητα της χώρας να σταθεροποιήσει το χρέος της δεν τέθηκε ποτέ υπό αμφιβολία.

"Η ιδέα ότι αυτό εγείρει κίνδυνο χρεοκοπίας των κρατικών τίτλων των ΗΠΑ είναι παράλογη και δεν νομίζω ότι η Fitch έχει νέες και χρήσιμες γνώσεις για την κατάσταση", είπε ο Σάμερς σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Bloomberg.

"Αν μη τι άλλο, τα οικονομικά δεδομένα τους τελευταίους δύο μήνες έδειξαν ότι η οικονομία είναι ισχυρότερη από ό,τι πίστευε ο κόσμος κάτι που είναι καλό για την πιστοληπτική ικανότητα του χρέους των ΗΠΑ", πρόσθεσε.

Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο καθηγητής στο Χάρβαρντ, "δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος σοβαρός αναλυτής θα δώσει σημασία σε αυτό".

Σε παρόμοιο πλαίσιο κινήθηκε και ο Μοχάμεντ Ελ Εριάν, ο οποίος έγραψε στο twitter ότι "η συντριπτική πλειονότητα των οικονομολόγων και των αναλυτών της αγοράς που το είδαν (την υποβάθμιση) πιθανώς να αισθάνονται εξίσου μπερδεμένοι και από τους λόγους που αναφέρονται και από τη στιγμή που επιλέχθηκε".

"Η ανακοίνωση είναι πολύ πιο πιθανό να αγνοηθεί παρά να έχει διαρκή αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία και τις αγορές των ΗΠΑ", πρόσθεσε.

In a strange move, #Fitch just downgraded the US sovereign #ratings from AAA to AA+, with a stable outlook.

The #rating agency's justification is set out in this statement (link below).

I am very puzzled by many aspects of this announcement, as well as by the timing.

I suspect I… — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) August 1, 2023

"Εντελώς παράλογη" απόφαση

Επικρίσεις για τη Fitch εξέφρασε και ο νομπελίστας οικονομολόγος και αρθρογράφος των New York Times Πολ Κρούγκμαν, λέγοντας ότι πρόκειται για μία απόφαση "που έγινε αντικείμενο γελοιοποίησης ευρέως και εύστοχα. Δεν έχει νόημα ακόμη και με τα δικά τους κριτήρια".

"Υπάρχει σίγουρα κάποια ιστορία πίσω από αυτό - αλλά ό,τι και αν είναι, είναι μια ιστορία που αφορά τη Fitch και όχι για τη φερεγγυότητα των ΗΠΑ", έγραψε σε ανάρτησή του στο twitter.

There's surely a story behind this — but whatever it is, it's a story about Fitch, not about U.S. solvency 2/ — Paul Krugman (@paulkrugman) August 1, 2023

Η απόφαση της Fitch ήταν "εντελώς παράλογη", δήλωσε και ο Τζέισον Φούρμαν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και πρώην κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.

This is completely absurd. And is more likely to show that Fitch is irrelevant to the views of investors in U.S. sovereign debt than it is to show investors anything about the United States. https://t.co/fvYpg7N0hR — Jason Furman (@jasonfurman) August 1, 2023

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται τόσο πολύ εντός της ζώνης (της αξιολόγησης) ΑΑΑ που κάποιες μικρές αλλαγές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο δεν θα έπρεπε να έχουν σημασία", έγραψε σε δική του ανάρτηση του στο twitter, αναφερόμενος σε ορισμένα βασικά κριτήρια της Fitch, όπως οι μακροοικονομικές επιδόσεις και ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ των ΗΠΑ.