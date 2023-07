Πωλείται το σπίτι στο Μανχάταν του θρύλου του Μπρόντγουεϊ Stephen Sondheim για $7 εκατ.

Μόλις 7 εκατομμύρια δολάρια κοστίζει για τον υποψήφιο αγοραστή το σπίτι του θρυλικού συνθέτη μιούζικαλ Stephen Sondheim στο Μανχάταν· είναι εκεί όπου συνέθεσε το βραβευμένο με Pulitzer Prize "Sunday in the Park with George", το μιούζικαλ το οποίο βασίζεται σε πίνακα του Γάλλου ζωγράφου Ζορζ Σερά.

Ο φημισμένος συνθέτης αγόρασε το πενταώροφο κτήριο τη δεκαετία του 1960 μετά την επιτυχία που σημείωσε το 1959 η θεατρική παραγωγή του "Gypsy". Έμενε για δεκαετίες σε αυτό το σπίτι στα Turtle Bay Gardens - 20 παλαιά σπίτια, στη συνοικία Turtle Bay -έως τον θάνατό του το 2021. Είχε εξομολογηθεί ότι εμπνεύστηκε να επενδύσει σε ακίνητο μετά από μάθημα σε οικονομικά που του έδωσε ένας φίλος του. Με τα χρήματα από τα δικαιώματα του "Gypsy" μπόρεσε να πληρώσει την προκαταβολή και αρχικά νοίκιαζε του τρεις πάνω ορόφους για να καταφέρει να αποπληρώσει το στεγαστικό δάνειο.

Χτισμένο στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1900, το γωνιακό σπίτι έχει εμβαδόν 528,6 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει πολλά από τα αρχικά χαρακτηριστικά του, συμπεριλαμβανομένων μιας αυλής με θύρα από σφυρήλατο σίδερο, ενός φουαγιέ με ξύλινη επένδυση στους τοίχους και θολωτή οροφή και στο λίβινγκ ξύλινο δάπεδο με μοτίβο σε σχήμα V. Στην τραπεζαρία, παράθυρα από το δάπεδο μέχρι το ταβάνι, περίτεχνα γύψινα διακοσμητικά και μεγαλοπρεπείς μπαλκονόπορτες.

Ωστόσο, είναι το διατηρημένο μουσικό στούντιο που θα βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των θαυμαστών του έργου του Sondheim, τον συνδυασμό στίχων και μουσικής όχι μόνο για το "Gypsy" (1959) αλλά επίσης και για τα "West Side Story" (1957), "A Funny Thing Happened on the Way to the Forum" (1962), "Follies" (1971), "Sweeney Todd" (1979) και "Into the Woods" (1987)· και βεβαίως για το "Sunday in the Park with George", το βραβευμένο με Πούλιτζερ μιούζικαλ του 1984, βασισμένο στη ζωή και το έργο του μετα-ιμπρεσιονιστή Ζορζ Σερά (ιδιαιτέρως στον πουαντιγίστικο πίνακά του "Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte"), ιδωμένο από σύγχρονη οπτική. Στο στούντιο, ένα σολάριουμ με εντυπωσιακή ξύλινη τοξωτή είσοδο και τα αρχικά βιτρό προσφέρει χώρο ηρεμίας και από εκεί είναι προσβάσιμη μια ιδιωτική, μήκους εννέα μέτρων, βεράντα που βλέπει στους κήπους.