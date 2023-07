Νέα εμφάνιση του Πριγκόζιν στην Αγία Πετρούπολη

Ο ηγέτης των μισθοφόρων της ρωσικής εταιρείας Βάγκνερ, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, έκανε την εμφάνισή του στο περιθώριο της συνόδου Ρωσίας/Αφρικής στην Αγία Πετρούπολη, έναν μήνα και κάτι αφού στασίασε εναντίον της στρατιωτικής ηγεσίας, κατά ρωσικές πηγές.

Ο γενικός διευθυντής ρωσικού πολιτιστικού κέντρου – του επονομαζόμενου Ρωσικού Οίκου – στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, ο Ντμίτρι Σίτι, δημοσίευσε στο Facebook χθες Πέμπτη φωτογραφία που εικονίζει τον κ. Πριγκόζιν να συναντάται με τον πρεσβευτή του Μπανγκί στη Μόσχα.

Η Βάγκνερ είναι γνωστό πως δρα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπως και στο Μαλί, μεταξύ άλλων.

Ο κ. Πριγκόζιν επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, που είναι η Αγία Πετρούπολη, μερικές ημέρες μετά τη ματαιωθείσα ανταρσία του ίδιου και μισθοφόρων του, παρά το ότι η συμφωνία με τη μεσολάβηση του Μινσκ η οποία έβαλε τέλος στην περίπου 24ωρη κρίση προέβλεπε πως θα μεταστάθμευε στη Λευκορωσία.

Yevgeny Prigozhin has been photographed with a member of the Central African Republic's delegation at the Russia-Africa Summit. Prigozhin is apparently in St. Petersburg despite agreeing to go into exile in Belarus following his aborted mutiny against Russia's military… pic.twitter.com/zySBNExF3p

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης φάνηκαν να εκπλήσσονται για το ότι ο κ. Πριγκόζιν, ο οποίος πρόσφατα είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο μαζί με στελέχη της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας του, κατά τα φαινόμενα έχει αποκατασταθεί.

Ο επιχειρηματίας δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

Η συνάντηση έγινε σε ξενοδοχείο της Αγίας Πετρούπολης που πιστεύεται πως ανήκει στον κ. Πριγκόζιν, όχι στο Expoforum, όπου διεξάγεται η σύνοδος Ρωσίας/Αφρικής υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

More pictures of Prigozhin in St Petes, posing here with the head of the Cameroonian edition of Afrique Media, a pro-Russian tv outlet. Prigozhin appears to be meeting guests at his Trezzini hotel parallel to the summit. Kremlin is unwilling or unable to get rid of him pic.twitter.com/ntUazaYJqF