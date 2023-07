Ρωσία: 4 νεκροί και 10 τραυματίες από συντριβή ελικοπτέρου στη Σιβηρία

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν όταν ελικόπτερο κατέπεσε στην περιφέρεια του Αλτάι, στη Σιβηρία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, αναθεωρώντας προς τα κάτω τον αρχικό απολογισμό, αφού δύο από τους επιβαίνοντες βρέθηκαν ζωντανοί.

"Στο χωριό Τιουνγκούρ (…) το ελικόπτερο συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ ετοιμαζόταν για προσγείωση" ανέφερε στο Telegram το τοπικό παράρτημα του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων. Αρχικά το υπουργείο έκανε λόγο για έξι νεκρούς και εννέα τραυματίες ενώ ένας από τους επιβαίνοντες δεν έπαθε το παραμικρό. Στη συνέχεια όμως ανακοίνωσε ότι δύο από τους επιβάτες που θεωρήθηκαν νεκροί, ζουν.

"Υποθέσαμε ότι (αυτοί οι δύο άνθρωποι) βρίσκονταν κάτω από τα συντρίμμια όμως στην πραγματικότητα είχαν απομακρυνθεί με δικά τους μέσα και πήγαν με τα πόδια στο νοσοκομείο. Είναι σε κατάσταση σοκ, έχουν ελαφρά τραύματα", ανέφερε το γραφείο Τύπου του υπουργείου, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA Novosti.

Ορισμένοι από τους άλλους τραυματίες ωστόσο φέρουν βαριά εγκαύματα.

Το ελικόπτερο, τύπου Mi-8, χτύπησε σε καλώδια του ηλεκτρικού, με αποτέλεσμα να συντριβεί στο έδαφος. Το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες όπου διακρίνονται πυροσβέστες να σβήνουν τη φωτιά στα συντρίμμια, σε μια χορτολιβαδική έκταση.

Στον ρωσικό ιστότοπο Mash αναρτήθηκε ένα βίντεο που δείχνει το ελικόπτερο να επιχειρεί προσγείωση, μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης, όμως πέφτει όταν η ουρά του χτυπά σε έναν στύλο του δικτύου ηλεκτροδότησης.

