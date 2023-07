ΕΚΤ: Επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις με την τρίτη διαδοχική αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης

Άλλη μία αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης πραγματοποιήσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς ο πληθωρισμός, αν και έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες, παραμείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο, στο 5,5% τον Ιούνιο σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση της Eurostat.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας αποφάσισε να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Κατά συνέπεια, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθούν σε 4,25%, 4,50% και 3,75% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 2 Αυγούστου 2023.

Για το επιτόκιο στη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 23 ετών.

Αυτή είναι η τρίτη διαδοχική αύξηση των ευρωπαϊκών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης και ένατη συνολικά από τον Ιούλιο του 2022 όταν ξεκίνησε ο κύκλος σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής. Τα ευρωπαϊκά επιτόκια έχουν σκαρφαλώσει πλέον συνολικά 425 μονάδες βάσης στην επιθετικότερη εκστρατεία σύσφιξης στην ιστορία της ΕΚΤ.

