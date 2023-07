Γ. Λέναρσιτς για Canadair: Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες και τους συναδέλφους των μελών του πληρώματος

"Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους" αναφέρει με ανάρτησή του στο twitter, ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς μετά τη συντριβή του Canadair στην Κάρυστο.

"Αεροσκάφος συνετρίβη στο ελληνικό νησί της Εύβοιας ενώ καταπολεμούσε την πυρκαγιά. Και τα δύο μέλη του πληρώματος έχουν χάσει τη ζωή τους.

Αυτή είναι η χειρότερη υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο οι πρώτοι που ανταποκρίνονται θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να σώσουν τους άλλους και το περιβάλλον μας. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους" σημειώνει ο Γιάνες Λέναρσιτς.

A plane has crashed on the 🇬🇷 Evia island while combating a wildfire. Both crew members have lost their lives.



This is the worst reminder of how first responders put their lives in danger to save others and our environment.



My thoughts are with their families and colleagues.