Ο στρατός της Λευκορωσίας πραγματοποιεί ασκήσεις με μαχητές της Wagner στα σύνορα με την Πολωνία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13:13

Οι μισθοφόροι της ρωσικής οργάνωσης Wagner θα βοηθήσουν στην εκπαίδευση των λευκορωσικών ειδικών δυνάμεων στην διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων κοντά στο σύνορο με την χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, την Πολωνία, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας.

Ο επικεφαλής της Wagner, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, εμφανίστηκε χθες σε ένα βίντεο να υποδέχεται τους μαχητές του στην Λευκορωσία και να τους λέει ότι για την ώρα δεν θα συμμετάσχουν άλλο στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά να τους διατάσσει να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους για την Αφρική.

"Οι ένοπλες δυνάμεις της Λευκορωσίας συνεχίζουν την κοινή εκπαίδευση με τους μαχητές της Wagner PMC (PMC δηλαδή Ιδιωτική Στρατιωτική Εταιρεία)", ανέφερε το λευκορωσικό υπουργείο Άμυνας.

"Στην διάρκεια της εβδομάδας μονάδες ειδικών επιχειρησιακών δυνάμεων μαζί με εκπροσώπους της Εταιρείας θα ασκηθούν στην μάχη στο σκοπευτήριο του Μπρεστ", προστίθεται.

Η Πολωνία ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι θα στείλει 500 αστυνομικούς για να ενισχύσει την ασφάλεια στο σύνορό της με την Λευκορωσία ώστε να αντιμετωπίσει τους αυξανόμενους αριθμούς των μεταναστών που διασχίζουν την περιοχή αλλά και τις πιθανές απειλές μετά την μετεγκατάσταση των μαχητών της Wagner στην Λευκορωσία.

Ο Πριγκόζιν δήλωσε χθες ότι "αυτό που συμβαίνει στο μέτωπο της Ουκρανίας είναι ντροπή, στην οποία δεν πρέπει να συμμετέχουμε". Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι μαχητές της Wagner θα παραμείνουν στη Λευκορωσία για ένα διάστημα.

"Θα κάνουμε τον στρατό της Λευκορωσίας τον δεύτερο καλύτερο στον κόσμο και αν χρειαστεί θα πολεμήσουμε για αυτούς", πρόσθεσε.

Ο Πριγκόζιν φέρεται να έκανε τις δηλώσεις αυτές σε βίντεο που δημοσιεύτηκε αργά το βράδυ, ωστόσο το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει να επαληθεύσει τη γνησιότητα του βίντεο.

