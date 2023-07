Εκρήξεις με δύο νεκρούς στη Γέφυρα της Κριμαίας - Σταμάτησε η κίνηση των τρένων, ζημιές και στο οδικό τμήμα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11.03

Ζευγάρι σκοτώθηκε και η κόρη του τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα εξαιτίας εκρήξεων στη γέφυρα της Κριμαίας, στρατηγικής σημασίας αρτηρία για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών στρατευμάτων που πολεμούν στην Ουκρανία, έργο πρεστίζ που είχε εγκαινιάσει προσωπικά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα και βίντεο που μοιράστηκαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τμήμα του δρόμου να έχει διαλυθεί και να έχει πάρει κλίση προς τη μια πλευρά σε τμήμα της γέφυρας, συνολικού μήκους 19 χιλιομέτρων, που συνδέει τη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ με τη χερσόνησο που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014.

A section of the Crimean bridge fell down after explosions Car traffic was stopped. Russian authorities claim that the railway connection will be restored at 9 am. They also don't speak about the cause of the damage. Two people were killed. https://t.co/C8JgTPH8Td Photo by… pic.twitter.com/WM1AiWwyGD

"The bridge was attacked with the help of surface drones. It was difficult to reach the bridge, but in the end it was possible to do it," stated allegedly an unnamed source in the Security Service of #Ukraine to RBC-Ukraine. pic.twitter.com/AQ597Vv3gj