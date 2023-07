Τέλος ο Bullard από τη Fed - Γίνεται κοσμήτορας σε πανεπιστήμιο

Ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank του St. Louis, James Bullard, ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ των επιθετικών αυξήσεων των επιτοκίων για την καταπολέμηση της πρόσφατης αύξησης του πληθωρισμού, παραιτήθηκε μετά από 15 χρόνια ως ένας εκ των κεντρικών τραπεζιτών των ΗΠΑ για να αναλάβει τη θέση του κοσμήτορα πανεπιστημιακής σχολής, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Ο Bullard, 62 ετών, παραιτήθηκε από τη θέση του ως επικεφαλής του παραρτήματος της Fed την Πέμπτη και θα αποχωρήσει πλήρως στις 14 Αυγούστου για να γίνει ο πρώτος κοσμήτορας της Σχολής Επιχειρήσεων Mitchell E. Daniels, Jr. στο Πανεπιστήμιο Purdue, ανακοίνωσε η Fed του St. Louis.

Ήταν ηγετικό "γεράκι" από τα μέσα του 2021, ωθώντας τη Fed να αυξήσει απότομα τα επιτόκια για να περιορίσει τον ταχύτερο πληθωρισμό των τελευταίων δεκαετιών. Υποστήριξε ότι η Fed έκανε λάθος που θεώρησε τις πιέσεις στις τιμές "παροδικές" και ήταν από τους πρώτους που ζήτησαν επιθετικές αυξήσεις, επιτοκίων συμπεριλαμβανομένων κινήσεων της τάξης των 75 μονάδων βάσης.

Φέτος, ο Bullard δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου στην επιτροπή νομισματικής πολιτικής της Fed, ωστόσο θεωρείτο "βαρόμετρο" για την αμερικανική κεντρική τράπεζα, καθώς οι απόψεις του προοιωνίζονταν μερικές φορές αλλαγές πολιτικής. Το 2010 είχε δημοσιεύσει πόνημα με τίτλο "Seven Faces of the Peril", το οποίο καλούσε την κεντρική τράπεζα να αποτρέψει τον αποπληθωρισμό αγοράζοντας ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου. Λίγο αργότερα, ακολούθησε δεύτερος γύρος αγοράς ομολόγων.

Ενώ ο Bullard θα παραμείνει στην τράπεζα με συμβουλευτική ιδιότητα για τον επόμενο μήνα, έχει παραιτηθεί από τον ρόλο του στη διαμόρφωση νομισματικής πολιτικής στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) και άλλα συναφή καθήκοντα και έχει σταματήσει κάθε δημόσια ομιλία.

"O Bullard ήταν μια διανοητική δύναμη στη FOMC, κάποτε περιστέρι αλλά πρόσφατα γεράκι, με ισχυρά τεκμηριωμένες θεωρητικές εκκλήσεις για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του πληθωρισμού", ανέφερε ο Derek Tang, οικονομολόγος στην LH Meyer/Monetary Policy Analytics.

Η υπ' αριθμόν 2 αξιωματούχος της Fed του St. Louis, Kathleen O'Neill Paese, αναλαμβάνει προσωρινή πρόεδρος άμεσα.