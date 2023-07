Έκθεση BoE: Ισχυρές οι βρετανικές τράπεζες, κίνδυνοι για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την αύξηση του κόστους δανεισμού

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 09.56

Η κεντρική τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου (Bank of England) ανέφερε την Τετάρτη, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας Έκθεσης για τη Χρηματοοικονομική Σταθερότητα, ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Βρετανίας και τα νοικοκυριά της χώρας ανταποκρίνονται ως τώρα με ανθεκτικότητα στους κινδύνους από την αύξηση του κόστους δανεισμού μέσω των υψηλότερων επιτοκίων.

Η BoE επισημαίνει ωστόσο ότι θα χρειαστεί χρόνος ώστε η πλήρης επίδραση του νέου περιβάλλοντος νομισματικής πολιτικής να γίνει ορατή.

"Το ποσοστό των νοικοκυριών με υψηλά ποσοστά του εισοδήματός τους να πηγαίνουν στην εξυπηρέτηση του χρέους τους έχουν αυξηθεί και αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται μέσα στο υπόλοιπο του 2023. Αναμένεται ωστόσο να παραμείνει χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του 2007", σημειώνει η βρετανική κεντρική τράπεζα.

