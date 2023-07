Ουκρανία: Επίσκεψη Ζελένσκι στο Φιδονήσι που έγινε σύμβολο της αντίστασης απέναντι στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε το Νησί των Φιδιών, στη Μαύρη Θάλασσα, όπου το Κίεβο πέτυχε σημαντική νίκη στην αρχή του πολέμου με τη Ρωσία, ο οποίος σήμερα εισέρχεται στην 500η ημέρα του.

"Σήμερα είμαστε στο Νησί των Φιδιών, που ποτέ δεν θα το καταλάβει ο κατακτητής, όπως και την υπόλοιπη Ουκρανία, διότι είμαστε η χώρα των γενναίων", δήλωσε ο Ζελένσκι σε βίντεο που δεν φέρει συγκεκριμένη ημερομηνία και που δημοσιεύθηκε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

500 days of the full-scale war.



Snake Island. The free island of free Ukraine.



I am grateful to everyone who fought here against the occupiers. We commemorated the heroes who gave their lives in this battle – one of the most important during the full-scale war.



Glory to… pic.twitter.com/RODccfWkWm