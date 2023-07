Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν βίντεο με την ιρανική απόπειρα κατάληψης του τάνκερ - Είχαμε δικαστική εντολή λέει το Ιράν

Το Ιράν δήλωσε την Πέμπτη ότι είχε δικαστική απόφαση για κατάσχεση δεξαμενόπλοιου στα ύδατα του Κόλπου, μια μέρα νωρίτερα από την απόπειρα κατάληψης, αφότου αυτό συγκρούστηκε με ιρανικό σκάφος. Η αναφορά έγινε για ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια, του οποίου την κατάληψη είπε ότι απέτρεψε το αμερικανικό Ναυτικό.

Το Richmond Voyager, ένα πετρελαιοφόρο υπό σημαία Μπαχάμες, συγκρούστηκε με ιρανικό σκάφος και το ιρανικό ναυτικό είχε δικαστική απόφαση να το κατάσχει, δήλωσε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRINN το Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης της επαρχίας Χορμοζγκάν του Ιράν.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έστειλε το αντιτορπιλικό USS McFaul με κατευθυνόμενους πυραύλους για να ανταποκριθεί σε σήμα κινδύνου από το Richmond Voyager στα ανοικτά των ακτών του Ομάν σε διεθνή ύδατα. Ανέφερε ότι οι ιρανικές αρχές ζήτησαν από το δεξαμενόπλοιο να σταματήσει και πυροβόλησαν, αλλά το σκάφος του ιρανικού πολεμικού ναυτικού αναχώρησε όταν έφτασε το USS McFaul.

Μάλιστα ο Πέμπτος Στόλος δημοσιοποίησε και σχετικό βίντεο από την επίθεση των Ιρανών.

🇺🇸US Navy says it intervened to prevent 🇮🇷Iran from seizing 2 commercial tankers in the Gulf today.



Video shows Iranian frigate firing shots at US-owned tanker MV Richmond Voyager in the Gulf of Oman.https://t.co/bejf3Q5neb pic.twitter.com/sRbmjSPETB