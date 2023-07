Κόλπος του Ομάν: Το Ιράν επιχείρησε να καταλάβει δύο δεξαμενόπλοια - Το ένα ελληνόκτητο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:10

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι παρενέβη για να αποτρέψει την απόπειρα κατάληψης δύο εμπορικών δεξαμενόπλοιων από το ιρανικό ναυτικό που διέσχιζαν διεθνή ύδατα στον Κόλπο του Ομάν.

Η Chevron είπε ότι το ένα περιστατικό αφορούσε το Richmond Voyager, μεγάλο πλοίο μεταφοράς αργού που διαχειρίζεται η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία, που πλέει υπό σημαία των νήσων "Μπαχάμες" και είναι ελληνικής ιδιοκτησίας (Maran Tankers της Μαρίας Αγγελικούση).

Τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της Refinitiv δείχνουν ότι το Richmond Voyager είχε ελλιμενιστεί στο Ρας Ταννούρα στην ανατολική Σαουδική Αραβία πριν από το περιστατικό της Τετάρτης στον Κόλπο του Ομάν. Έπλεε μακριά από τον Κόλπο με τη Σιγκαπούρη να αναφέρεται ως προορισμός, έδειξε η παρακολούθηση πλοίων Refinitiv.

Λίγο αργότερα, το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το περιστατικό.

On July 5, U.S. forces prevented two attempted commercial tanker seizures by the Iranian Navy after the Iranians had opened fire in one of the incidents near the coast of Oman. Both of these incidents occurred in international waters. Read more ⬇️ https://t.co/HJNTzKtsXv pic.twitter.com/rvzDcATCQq